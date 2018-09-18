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Antalya'da skandal! Yanlış yere götürüldüğünü anlayan Bakan konvoyun yolunu değiştirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2018 16:19 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya ziyaretinin ilk durağında, Expo 2016 yerine ANFAŞ Antalya Expo Center'a getirildi. Ersoy'un Expo 2016'yı ziyaret edeceğini söylemesi üzerine konvoy buradan ayrıldı. ANFAŞ Antalya Expo Center Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı, "Bakan Bey'i karşılamak için hazırlıklarımızı yapmıştık. Hevesimiz kursağımızda kaldı" dedi.

Antalya'da skandal! Yanlış yere götürüldüğünü anlayan Bakan konvoyun yolunu değiştirdi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un Antalya ziyareti için Bakanlık Özel Kalem Müdürlüğü tarafından basına gönderilen bilgi notunda, kentte ilk ziyaret edilecek yer ANFAŞ Antalya Expo Center olarak gösterildi. Bu bilgi üzerine ANFAŞ Antalya Expo Center'da Bakan Ersoy'u karşılamak için hazırlık yapıldı. Bir süre sonra makam aracı ANFAŞ Antalya Expo Center'a gelen Bakan Ersoy oradaki görevlilere, Expo 2016 alanına gitmeyi planladığını söyledi. Bunun üzerine Bakan Mehmet Nuri Ersoy ve konvoyu, ANFAŞ Antalya Expo Center'dan ayrılarak Expo 2016 alanına geçti.

'SEVİNCİMİZ KURSAĞIMIZDA KALDI'

Yaşananlara çok şaşırdığını belirten ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı, kendilerine bir gün önce Bakan Ersoy'un ANFAŞ'ı ziyaret edeceğine dair bilgi verildiğini belirterek, "Valilik Protokol Müdürü de beni aradı. Bana ziyaretin bugün yapılacağını söyledi. Biz de her tarafa kırmızı halı döşedik. ANFAŞ'ın girişine büyük bir afiş astık. Plaket hazırladık. Yaptığımız masraf bir yana, Bakan Bey'den fuarlarımızı büyütmemiz için destek isteyecektik. Sevincimiz kursağımızda kaldı" diye konuştu.

Gazetecilere kapalı gerçekleştirilen Bakan Ersoy'un Antalya ziyaret programında, Expo 2016, Zeytinpark, Karaalioğlu Parkı'ndaki Şehir Müzesi Projesi, ATSO Kaleiçi Evi ve ATSO Antalya Kültür Sanat Merkezi ile Antalya Büyükşehir Belediyesi bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Kültür Bakanı Mehmet Nuri Ersoy expo 2016 Antalya

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