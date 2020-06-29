Antalya’da soğuk hava deposunda yangın!

Yukar\u0131 Kocayatak Mahallesi'nde bulunan bir so\u011fuk hava deposunda hen\u00fcz belirlenemeyen bir nedenle yang\u0131n \u00e7\u0131kt\u0131.\nAntalya B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediyesine ait 11 itfaiye arac\u0131yla m\u00fcdahale edilen yang\u0131n, kontrol alt\u0131na al\u0131nmaya \u00e7al\u0131\u015f\u0131l\u0131yor.G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130MaxiPara Kart ile y\u00fckledi\u011fin kadar harca!YKS'den \u00e7\u0131kt\u0131 intihar etti!\u0130stanbul Barosu\u2019nu neden y\u00fcr\u00fcy\u00fc\u015f yap\u0131yor?