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  4. Antalya’da soğuk hava deposunda yangın!

Antalya’da soğuk hava deposunda yangın!

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2020 22:43 | Son Güncelleme

Antalya'nın Serik ilçesinde soğuk hava deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Yukarı Kocayatak Mahallesi'nde bulunan bir soğuk hava deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Antalya Büyükşehir Belediyesine ait 11 itfaiye aracıyla müdahale edilen yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

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