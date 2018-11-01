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Antalya'da sokak ortasında bıçaklı saldırı!

GÜNDEM HABERLERİ  | 01.11.2018 14:05 | Son Güncelleme

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir genç, kız kardeşiyle görüştüğünü öğrendiği bir kişiyi sokak ortasında bıçakladı. Olay anı güvenlik kameraları tarafından da kaydedildi.

Bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıyan olayda, bıçaklama anı ve yoldan geçen bir vatandaşın Eren K.'yı ikna etme çabaları yer alıyor. Olay dün akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre; Eren.K. kız kardeşiyle göörüştüğünü öğrendiği M.A.’yı Demokrasi Bulvarı no: 23 adresinde Mithatpaşa Caddesi girişinde yakaladı. Kısa bir konuşmanın ardından M.A.’yı yere savuran Eren.K., elindeki bıçakla M.A.’yı baldırından yaraladı.

Olay anında yoldan geçen bir vatandaş Eren.K.’yi uzun bir uğraşın ardından ikna ederken, bıçaklanmış halde yerde yatan M.A.’yı kaldırıma götürerek bir taraftan telefonla 112’ye haber verdi, diğer taraftan da olay yerine gelen diğer vatandaşların yardımıyla M.A.’nın ayağını kemerle sıkarak müdahalede bulundu.

Asayiş ekipleri ve 112 sağlık ekibinin gelmesinin ardından M.A. Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılırken, kendisini kız arkadaşının abisinin bıçakladığını, görüştüklerinden kız arkadaşının ailesinin haberdar olduğunu iddia etti. Olayın ardından kaçan E.K. Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince kısa sürede yakalandı.

Eren.K. emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edildi. (İHA)

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Antalya Manavgat bıçak

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