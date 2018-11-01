Antalya'da sokak ortasında bıçaklı saldırı!

Bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıyan olayda, bıçaklama anı ve yoldan geçen bir vatandaşın Eren K.'yı ikna etme çabaları yer alıyor. Olay dün akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre; Eren.K. kız kardeşiyle göörüştüğünü öğrendiği M.A.’yı Demokrasi Bulvarı no: 23 adresinde Mithatpaşa Caddesi girişinde yakaladı. Kısa bir konuşmanın ardından M.A.’yı yere savuran Eren.K., elindeki bıçakla M.A.’yı baldırından yaraladı.
Olay anında yoldan geçen bir vatandaş Eren.K.’yi uzun bir uğraşın ardından ikna ederken, bıçaklanmış halde yerde yatan M.A.’yı kaldırıma götürerek bir taraftan telefonla 112’ye haber verdi, diğer taraftan da olay yerine gelen diğer vatandaşların yardımıyla M.A.’nın ayağını kemerle sıkarak müdahalede bulundu.
Asayiş ekipleri ve 112 sağlık ekibinin gelmesinin ardından M.A. Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılırken, kendisini kız arkadaşının abisinin bıçakladığını, görüştüklerinden kız arkadaşının ailesinin haberdar olduğunu iddia etti. Olayın ardından kaçan E.K. Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince kısa sürede yakalandı.
Eren.K. emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edildi. (İHA)
Bakan Selçuk öğrencilere ıslıkla karşılık verdi
Turgut Aslan'ı FETÖ üyeleri böyle infaza götürdü!
Doktor çiftin Maldivler'de balayı hayali kabusla bitti
Bu fotoğrafta bir gariplik var! Görenler inanamadı gerçek sonra ortaya çıktı!
Şok iddia! MHP'den Gökçek mesajı: AK Parti ne yaptığını anlamalı
Çinliler yaptı dünya şokta... Böylesini daha önce hiç görmediniz!
Melih Gökçek aday olacak mı? AK Parti'den son dakika açıklaması
Katil kocadan korkunç sözler: Konuşmak için buluştuk, Hanife beni tahrik etti
Hastanede röntgen çektirdi! Aylardır sakladığı sır ortaya çıktı
Rahminde sargı bezi unutulduğu için ölmüştü! O doktor ve hemşireye ceza
WhatsApp kullanan milyonlarca kişiye kötü haber! Reklam dönemi başlıyor...
Okuyucu Yorumları 0 yorum