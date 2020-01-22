Antalya'da sokakta üşüyen sevimli köpek halk otobüsüne sığındı

Antalya'da bir halk otobüsü şoförü, durakta yolcu alırken aracına binen köpeği üşümemesi için 1 buçuk saat gezdirdi.

Büyükşehir Belediyesine ait halk otobüsünün sürücüsü Taner Özgün, Varsak-Tıp Fakültesi hattında sefer yaparken 100. Yıl durağında yolcu almak için durdu.

Kapılar açılınca soğukta üşüyen golden cinsi köpek, hızla otobüsün içine girdi. Köpeğin soğuktan etkilendiğini fark eden sürücü, hayvanı araçtan indirmeyerek 1 buçuk saatlik seferini tamamladı.

Özgün, tasması bulunan köpeği sahibine ulaştırılması için Antalya Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi personeline teslim etti.

Köpeğin otobüste yolculuk yapmasından yolcuların da mutlu olduğunu anlatan Özgün, hayvanın her komutu yerine getirdiğini ve çok sevimli olduğunu söyledi.

Özgün, "Tıp Fakültesi durağında otobüsten indi. Kaybolmaması için tekrar otobüse bindirdik. Onu öyle yapayalnız sokakta bırakmaya vicdanım el vermedi. İnşallah sahibi bir an önce çıkar." ifadesini kullandı.

Köpeğin otobüsteki yolculuğunda renkli görüntüler yaşandı.

Belediye tarafından basın mensuplarıyla paylaşılan otobüsün güvenlik kamerası kayıtlarında, araca binen köpeğin koltukların arasında dolaştığı ve yolcuların hayvanı sevdiği görülüyor.

(AA)

