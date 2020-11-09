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  4. Antalya'da şoke eden görüntü! Bir kadın, tartıştığı erkeği tekme tokat dövdü

Antalya'da şoke eden görüntü! Bir kadın, tartıştığı erkeği tekme tokat dövdü

YAŞAM HABERLERİ  | 09.11.2020 14:03 | Son Güncelleme

Antalya'da kimliği belirsiz bir kadın, yol kenarında tartıştığı erkek arkadaşını, tokat atıp tartakladı. O anlar, kameralara yansıdı.

Konyaltı ilçesinin Siteler Mahallesi'nde dün gece yaşanan olay, çevredekiler tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Görüntülere göre, araçtan inen bir kadın ile bir erkek tartışmaya başlıyor. Kadın öfkeyle üzerine yürüdüğü erkeği, tartaklayıp, tokatlıyor.

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Yol kenarındaki parka doğru kaçan erkek, kolları ile kendini korumaya çalışırken, cep telefonu ekranını kadına göstermeye çalışıyor.

Görüntü çekenlerden biri ise "Polisi arayın polisi" diye bağırıyor. Erkek, kadına karşılık vermiyor.

DHA

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