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Antalya'da şoke eden hırsızlık! İş yeri sahibine not bıraktı: Hakkını helal et abilerin gülü

08.02.2022 10:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da meydana gelen hırsızlık olayında hırsızın bıraktığı not iş yeri sahibi Hakan Düzgünkaya'yı şaşkına çevirdi. Hırsızın, ''Ofisine gizli girdim. Hakkını helal et abilerin gülü'' şeklinde not bırakması üzerine konuşan Düzgünkaya, ''Önce şaka yapılıyor sandım. Gerçeği öğrenince şok oldum. Not bırakıp, helallik istemiş. Şaka gibi" dedi.

Antalya'da şoke eden hırsızlık! İş yeri sahibine not bıraktı: Hakkını helal et abilerin gülü

Olay, 2 Şubat günü saat 04.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kızılırmak Caddesi'nde meydana geldi. Çatı katından Hakan Düzgünkaya'ya ait iş yerine giren hırsızlık şüphelisi, önce kahvaltı yaptı. Ardından banyo ve mutfaktaki su bataryaları ile muslukları çalan şüpheli, su ısıtıcısı ve yemek yapmakta kullanılan elektrikli tencereyi aldı. Bunları bir poşete koyan şüpheli, bir çalışana ait montu da üzerine giydi.

'ABİLERİN GÜLÜ'

Şüpheli iş yerinden çıkmadan önce, 'Patron abi kusura bakma. Ofisine gizli girdim, çok açım. Muslukları ve dolaptan birkaç eşya aldım. Hakkını helal et abilerin gülü' yazılı not bıraktı.

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Hırsızlığı sabah iş yerine gelen çalışan fark edip, polise bildirdi. Adrese sevk edilen ekipler, kimliğini belirlediği şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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''ŞAKA YAPILIYOR SANDIM''

Hırsızın kendisine bıraktığı notu görünce şaşırdığını belirten Hakan Düzgünkaya, "Önce şaka yapılıyor sandım. Gerçeği öğrenince şok oldum. Keşke hırsızlık yapmadan gelip, istese verirdim. Bir de bana not bırakıp, helallik istemiş. Şaka gibi" dedi. Bu arada, şüphelinin iş yerine girip çıkması güvenlik kameralarına yansıdı.
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(DHA)

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