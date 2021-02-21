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Antalya'da şoke eden olay: Aynı aileden 6 kişinin mezar taşı kırıldı

21.02.2021 14:59 | Son Güncelleme:
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Antalya'da şoke eden olay: Aynı aileden 6 kişinin mezar taşı kırıldı

Antalya'nın Serik ilçesinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce Atar ailesine ait 6 mezar taşı kırılarak parçalandı. Jandarma olayla ilgili inceleme başlatırken, Murat Atar, "Burası 1966 yılından bu yana kullandığımız dedemin, babamın da mezarlarının olduğu aile mezarlığı. Kimin yaptığını bilmiyoruz" dedi.

Serik'e bağlı Kuşlar Mahallesi Kızıllar yolu üzerindeki mezarlıkta Atar ailesi üyelerine ait mezar taşları kırıldı. Kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce mezarlığa yapılan saldırıda aile büyüklerinin bulunduğu 6 mezar taşı parçalandı. Olayla ilgili jandarmaya bilgi veren aile, şikayetçi oldu.

Bir dönem MHP Serik İlçe Başkan Yardımcılığı görevini de üstlenen Murat Atar, olayı 18 Şubat Perşembe günü akşamı kendisine yakınlarından gelen telefon ile öğrendiğini söyledi. Bir sonraki gün mahalle muhtarı ile birlikte aile mezarlığına geldiğini belirten Atar, aile büyüklerine ait 6 mezarın taşlarının kırıldığını gördüğünü ifade etti. Atar, "Durumu jandarmaya ihbar ettik. Gerekenin yapılmasını istedik. Jandarma gerekli işlemleri başlattı. Bizim hiç kimse ile bir sıkıntı ya da sorunumuz yoktur. Burası 1966 yılından bu yana kullandığımız dedemin, babamın da mezarlarının olduğu aile mezarlığı. Kimin yaptığını bilmiyoruz" dedi.

Jandarma, olayı yapan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

(DHA)

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