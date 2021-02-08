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  4. Antalya'da şoke eden olay! Panelvan minibüsle drift atan maganda kamerada

Antalya'da şoke eden olay! Panelvan minibüsle drift atan maganda kamerada

08.02.2021 12:09 | Son Güncelleme:
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Antalya'da bir sürücü, kullandığı panelvan minibüs ile cadde kenarında drift yaptı. Caddedeki çocuklar korku dolu gözlerle drifti izlerken, yoldan geçen araçlar ise kazaya karışmamak için driftin bitmesini bekledi.

Antalya'nın Kepez ilçesi Habipler Mahallesi'nde sorumsuz bir sürücü, panelvan minibüsüyle korku dolu anlar yaşattı.

KISITLAMAYA UYMADI

Dün sokak kısıtlamasına rağmen trafiğe çıkan kimliği belirsiz sürücü, trafik akışının olduğu caddenin kenarında aracıyla drift yaptı. Sokaktaki çocuklar ve çevredekiler drifti korku dolu gözelerle izlerken, yoldan geçen araçların sürücüleri de olası bir kazaya karışmamak için sağa çekip bekledi.

O ANLAR KAMERADA

Drift yapan sürücünün o görüntüleri bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

(DHA)

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