Antalya'da şoke eden olay! Panelvan minibüsle drift atan maganda kamerada

Antalya'nın Kepez ilçesi Habipler Mahallesi'nde sorumsuz bir sürücü, panelvan minibüsüyle korku dolu anlar yaşattı.

KISITLAMAYA UYMADI

Dün sokak kısıtlamasına rağmen trafiğe çıkan kimliği belirsiz sürücü, trafik akışının olduğu caddenin kenarında aracıyla drift yaptı. Sokaktaki çocuklar ve çevredekiler drifti korku dolu gözelerle izlerken, yoldan geçen araçların sürücüleri de olası bir kazaya karışmamak için sağa çekip bekledi.

O ANLAR KAMERADA

Drift yapan sürücünün o görüntüleri bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

(DHA)

