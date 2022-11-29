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Antalya'da su tarifesine indirim! Oy birliğiyle kabul edildi

29.11.2022 20:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da su tarifelerine indirim yapıldı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, suya yapılan indirime ilişkin, "5 tona kadar suyun tonunu 1 lira yapıyoruz. Bu indirimden ilk etapta 1 milyon 201 bin 660 mesken yararlanacak. Dar gelirli ailelerimiz için önemli bir indirim." ifadelerini kullandı.

Antalya'da su tarifesine indirim! Oy birliğiyle kabul edildi

Antalya Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Genel Kurulunda, kentteki su tarifelerine indirim uygulanması oy birliğiyle kabul edildi.

Büyükşehir Belediyesi hizmet binasında düzenlenen genel kurul, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek başkanlığında gerçekleştirildi.

Genel kurulda, 2023 mali yılında uygulanacak yeni su tarifeleri onaya sunuldu ve oy birliğiyle tarifelerde indirim yapılması kararlaştırıldı. Buna göre, Antalya'da mesken abonelerinde 5 tona kadar ilk kademe tarifede suyun tonu 1 lira, 6 ila 20 ton arası ikinci kademe tonu 11 lira olarak belirlendi. Kırsal mahallelerde ise 5 tona kadar birinci kademe 1 lira, 6 ila 20 tona kadar ikinci kademe 2 lira 75 kuruş oldu.

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Ticarethanelerde ise 10 tona kadar suyun tonu 23 lira 69 kuruştan 11 liraya indirildi. Kırsalda hayvan besiciliğiyle uğraşan 5 bin 911 vatandaşın da 50 metreküpe kadar suyu 1 liradan kullanması yönünde karar alındı.

Engelli vatandaşların su tarifelerinde yapılan indirim yüzde 40 olurken, belediyeden sosyal yardım alan vatandaşlardan da 10 tona kadar ücret alınmayacağı açıklandı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, burada yaptığı konuşmada, plan ve bütçe komisyonu üyeleri ve siyasi partilerin grup sözcüleriyle oldukça detaylı bir çalışma yürüttüklerini ifade etti.

"5 TONA KADAR SUYUN TONUNU 1 LİRA YAPIYORUZ"

Hakkaniyet içerisinde bir indirim uygulayacaklarını aktaran Böcek, "Türkiye'de bir ilki gerçekleştiriyoruz. 5 tona kadar suyun tonunu 1 lira yapıyoruz. Bu indirimden ilk etapta 1 milyon 201 bin 660 mesken yararlanacak. Dar gelirli ailelerimiz için önemli bir indirim. Şu an vatandaşımıza bedavaya yakın bir fiyata su sağlayacağız. Geçen ay 290 lira su faturası ödeyen vatandaşımız indirimle 126 lira ödeyecek." dedi.

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Manavgat yangınında zarar gören 3 bin 500 abonenin geçmiş su borçlarını üstlendiklerini dile getiren Böcek, üniversite öğrencilerine 5 ton ücretsiz su hizmetinin de devam edeceğini bildirdi.

AK Parti Grup Başkanvekili Ali Çetin de vatandaşın yararına olacak her çalışmayı desteklediklerini belirtti.

Su tarifesine uygulanan indirimi AK Parti grubu olarak desteklediklerini ifade eden Çetin, "1 milyon 400 bin abonenin 580 bin civarı merkez, diğerleri ilçelerdeki abonelerden oluşuyor. Bugün 5 farklı fiyat tarifemiz düzenleniyor. Merkez haricinde düşük tarifeler uygulanan ilçelerin tarifeleri ile alakalı endişelerimiz var. Bu ilçelerin daha farklı bir sistemde değerlendirilmesi gerektiği kanaatindeyiz." diye konuştu.

Ayrıca toplantıda, "Kemer-Çamyuva Atıksu Arıtma Tesis ve Bağlantılı Altyapı Tesisleri" için Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Antalya Büyükşehir Belediyesi arasında protokol imzalanması konusunda Başkan Böcek'e yetki verildi. (AA)

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