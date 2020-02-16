Antalya'da şubat ayında deniz keyfi

Yurdun çeşitli bölgelerinde soğuk hava etkisini gösterirken, Antalya’da adeta bahar havası yaşanıyor. Kentte hava sıcaklığı hafta sonunda 21 dereceye kadar çıkarken, deniz suyu sıcaklığı 17 derece, nem oranıysa yüzde 40 olarak ölçüldü. Hafta sonunda güzel havayı fırsat bilenlerse soluğu dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nde aldı. Kış ayında yakıcı güneşin etkisiyle montlarını çıkartan yerli ve yabancı tatilciler, sahilde güneşlendi, denize girip suyun tadını çıkardı. Sahili dolduran vatandaşlardan bazıları da yürüyüş ve piknik yapmayı tercih etti.

Özbekistan’dan ailesiyle birlikte tatil için Antalya’ya gelen Özbekistanlı İslam Muhammet Can, Antalya çok güzel. Ailecek tatile geldik. Bebeğimi eğlendiriyorum. Denize girmek istiyor” dedi.

Kaynak: İHA

