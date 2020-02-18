Antalya'da şubat ayında yazı yaşıyorlar

Turizmin başkenti Antalya'da tarihi Kaleiçi semtinde bulunan Mermerli Plajı denize girenleri ağırladı. Çocuklar başta olmak üzere her yaştan Antalyalı, pırıl pırıl denizin keyfini sürdü. Çocuklar denizde eğlenirken anne ve babaları da sahilden onları izledi. Kimileri de plajın beton platformu üzerine oturarak ayaklarını denize soktu. Tarihi yat limanını çevreleyen dalgakıranın üzeri kent sakinleriyle doldu. Güneşin tadını çıkaranlar, bol bol fotoğraf çekti.

Deniz suyu sıcaklığının 18 derece olduğu şehirde, tur yatları da falez manzarasını görmek isteyenleri taşıdı.

