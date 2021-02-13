Antalya’da Şubat ayının ortasında kıskandıran görüntüler

Türkiye’nin birçok şehrinde kar alarmı verilirken, turizm kenti Antalya’da şubat ayının ortasında bahar havası esiyor. Kentte hafta sonu hava sıcaklığı 20 derece, nem oranı ise yüzde 36 ölçüldü.

Kısıtlamadan muaf tutulan yabancı turistler sıcak havayı fırsat bilip dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’ne gelerek vakit geçirdi. Bazı turistler yürüyüş yapıp çocuklarını parklarda oynatırken, bazıları da sahil kısmına inip dağlardaki kar görüntüsü eşliğinde bol bol güneşlendi.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, kentte kısıtlamanın ikinci günü hava parçalı bulutlu olacak ve sıcaklık bugüne göre 5 derece kadar düşecek.

İHA

