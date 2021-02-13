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  4. Antalya’da Şubat ayının ortasında kıskandıran görüntüler

Antalya’da Şubat ayının ortasında kıskandıran görüntüler

13.02.2021 17:55 | Son Güncelleme:
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Antalya’da Şubat ayının ortasında kıskandıran görüntüler

Şubat ayının ortasında hava sıcaklığının 20 derece ölçüldüğü Antalya’da, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan yabancı turistler dünyaca ünlü sahile gelerek dağlardaki kar manzarası eşliğinde bol bol güneşlendi.

Türkiye’nin birçok şehrinde kar alarmı verilirken, turizm kenti Antalya’da şubat ayının ortasında bahar havası esiyor. Kentte hafta sonu hava sıcaklığı 20 derece, nem oranı ise yüzde 36 ölçüldü.

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Kısıtlamadan muaf tutulan yabancı turistler sıcak havayı fırsat bilip dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’ne gelerek vakit geçirdi. Bazı turistler yürüyüş yapıp çocuklarını parklarda oynatırken, bazıları da sahil kısmına inip dağlardaki kar görüntüsü eşliğinde bol bol güneşlendi.

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Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, kentte kısıtlamanın ikinci günü hava parçalı bulutlu olacak ve sıcaklık bugüne göre 5 derece kadar düşecek.

İHA

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