Antalya'da şüpheli ölüm: Genç kızın cansız bedenine çilingir yardımıyla ulaşabildiler

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde 19 yaşındaki Feride Hiranur Demir, yalnız yaşadığı evde ölü bulundu. Genç kızın ölüm nedeni yapılacak otopsiyle belirlenecek.

AİLESİ ULAŞAMAYINCA KUZENİ EVE GELDİ

Olay, saat 11.30 sıralarında Gençlik Mahallesi’nde bulunan 5 katlı bir apartmanın giriş katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesi tarafından dün geceden beri kendisine ulaşılamayan Feride Hiranur Demir’in evine, sabah saatlerinde kuzeni geldi. Kapının açılmaması ve telefonlarına cevap verilmemesi üzerine kuzeni, çilingir yardımıyla içeriye girdi.

SALONDA HAREKETSİZ HALDE BULUNDU

Eve giren kuzeni, Hiranur’u salonda kanepenin üzerinde hareketsiz halde buldu. Durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, genç kızın hayatını kaybettiğini tespit etti. Belediye tabibi ölümü şüpheli bulduğu için olay yerine inceleme ekipleri ve savcı çağrıldı.

UYKU İLACI VE ANTİDEPRESAN KULLANDIĞI ÖĞRENİLDİ

Feride Hiranur Demir’in cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Genç kızın ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrası netlik kazanacak. İlk bilgilere göre Hiranur’un uyku hapı ve antidepresan ilaç kullandığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(İHA)