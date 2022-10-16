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Antalya'da şüpheli ölüm! Kiracısı ile ortak kullandığı dükkanda cesedi bulundu

16.10.2022 16:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir kişi, kiracısı ile ortak kullandığı dükkanda ölü bulundu. Şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. Öte cenaze, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Antalya'da şüpheli ölüm! Kiracısı ile ortak kullandığı dükkanda cesedi bulundu

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde epilepsi hastası 54 yaşındaki Önder Akyüz, kiracısı ile ortak kullandığı dükkanda ölü bulundu.

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ARKADAŞLARININ ŞÜPHESİ ACI GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

Olay, Cumhuriyet Mahallesi 681 Sokak'taki metal işleri yapılan bir dükkanda meydana geldi. Epilepsi hastası Önder Akyüz'den haber alamayan yakınları, bir süre sonra arkadaşlarını aradı. Öğle saatlerinde dükkana gelen Akyüz'ün arkadaşları, açık kepenkleri görünce şüphelenip, polise haber verdi. İhbar üzerine gelen ekipler, Akyüz'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Önder Akyüz'ün sahip olduğu dükkanı metal işleri ile uğraşan kiracısı ile ortak kullandığı, üst katında kendisine ait bir ofisin bulunduğu, burada bileme işleri yaptığı öğrenildi. Şüpheli ölüm ile ilgili soruşturma başlatıldı.(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
antalya ceset
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