HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Antalya'da şüpheli ölüm! Serada ortağı tarafından ölü bulundu

Antalya'da şüpheli ölüm! Serada ortağı tarafından ölü bulundu

28.03.2022 22:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da Cemil Bağlan (73), ortağı Arife Demir tarafından çiçek serasında ölü bulundu. Bağlan'ın cansız bedeni, şüpheli bulunan ölümü nedeniyle, kesin nedeninin araştırılması için Adli Tıp morguna kaldırıldı. Hayatını kaybeden Cemil Bağlan’ın ortağı Arife Demir, gözyaşlarını tutamadı. Demir’i, olayı haber alarak bölgeye gelen komşuları teselli etti.

Antalya'da şüpheli ölüm! Serada ortağı tarafından ölü bulundu

Dehşte düşüren olay, saat 19.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Doğuyaka Mahallesi 1207 sokak üzerinde bulunan çiçek serasında meydana geldi. Cemil Bağlan, çiçek serasında ortağı Arife Demir ile sabah saatlerinde çalışmaya başladı. Demir, öğle saatlerinde kedisini veterinere götürmek için seradan ayrıldı. Akşam saatlerinde seraya gelen Demir, Bağlan’ın hareketsiz yattığını gördü.

d619e842e36977a7c4bfc5880f324f1b

İhbarla birlikte seranın olduğu noktaya sağlık ekipleri sevk edilirken, yapılan incelemede Cemil Bağlan’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Haber verilmesiyle olay yerine gelen belediye doktoru ölümü şüpheli buldu. Olay yeri inceleme ekipleri, Bağlan’ın ölü bulunduğu alanda çalışma gerçekleştirdi. Yapılan ilk incelemede Cemil Bağlan’ın üzerinde herhangi bir kesici alet izine rastlanmadı.

9d52e9a4ca9e4883c24cfb3507e19755

ORTAĞI GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Hayatını kaybeden Cemil Bağlan’ın ortağı Arife Demir, gözyaşlarını tutamadı. Demir’i, olayı haber alarak bölgeye gelen komşuları teselli etti. Cemil Bağlan’ın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin araştırılması için olay yeri ve nöbetçi savcının incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

0fa9963b445ac256f359fe6b9fe415fa

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hedeflerinde İtalya vardı! Lüks teknelerde yakalandılarHedeflerinde İtalya vardı! Lüks teknelerde yakalandılar
Çeçen lider Kadirov paylaştı! Bölgeden sıcak görüntülerÇeçen lider Kadirov paylaştı! Bölgeden sıcak görüntüler
Meteoroloji uyardı: Salı günü geri geliyorMeteoroloji uyardı: Salı günü geri geliyor
Anahtar Kelimeler:
antalya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Akaryakıt fiyatlarına indirim beklentisi

Akaryakıt fiyatlarına indirim beklentisi

Öğretmenin başına poşet geçiren öğrenci! Tepki yağıyor...

Öğretmenin başına poşet geçiren öğrenci! Tepki yağıyor...

Cristiano Ronaldo, CZN Burak ile ortak oldu!

Cristiano Ronaldo, CZN Burak ile ortak oldu!

Kötü koku mahalleye yayılınca ortaya çıktı!

Kötü koku mahalleye yayılınca ortaya çıktı!

Korkutan açıklama: 12 yıl sonra yeniden ortaya çıktı!

Korkutan açıklama: 12 yıl sonra yeniden ortaya çıktı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine sonrası duyurdu: İşte yeni KDV indirimleri!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine sonrası duyurdu: İşte yeni KDV indirimleri!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.