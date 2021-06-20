Antalya'da suyun rengini gören telefona sarıldı!

Vatandaşların balık ölümlerinin yaşandığını söylemesi üzerine olay yerine gelen ekiplerin yaptığı araştırma sonunda kanalda yoğun ve yabani ot oluşumunun engellenmesi için bakır sülfat döküldüğü belirendi. Vatandaşlar dökülen maddenin balık ölümüne sebep olduğunu ileri sürüp tepki gösterdi.

Dün akşam saatlerinde sulama kanalındaki suyun maviye dönüştüğünü gören vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşadı. Kanalın fotoğrafını çeken vatandaşlar kanaldaki balıkların ölerek suyun yüzüne çıktığını, birçoğunun da can çekiştiği gerekçesiyle belediye ve yetkili kurumlara ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen Manavgat Belediyesi Zabıta ekibi kanala mavi bir cismin döküldüğünü belirledi. Ekipler kanala bu maddeyi kimin döktüğünü araştırırken Sulama Birliğinden gelen mesajla konu aydınlandı.

SUYU TEMİZLEYİP YOSUN TUTMASINI ÖNLÜYOR

Sulama Birliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada "Bakır sülfat kanallardaki tutunan yosun ve bitkileri temizleyerek yosun tutmasını önler" denildi.

İHA

