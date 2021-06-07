Yürek burkan son paylaşım! Türkiye'ye geliş amacı yarım kaldı

Olay, bugün öğle saatlerinde ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, Finike’nin Boldağ Mahallesi Tikenlik mevki Tarihi Likya yolu üzerinde bir erkek cesedi olduğu ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.

KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Olay yerine giden Finike Jandarma İlçe Komutanlığı ekipleri cesedin Tarihi Likya yolu üzerinde yürüyüş yapan ve Fransa’nın Ferney Voltaire şehrinde ikamet eden Tuna Dalkılıç'a ait olduğunu belirledi.

YÜKSEKTEN BAŞININ ÜZERİNE DÜŞTÜĞÜ DÜŞÜNÜLÜYOR

Yapılan ilk inceleme sonucunda Dalkılıç’ın kayalık bölgede dengesini yitirmesi sonucu yüksekten başının üstüne düşerek hayatını kaybettiği düşünülüyor.

800 METRE YUKARIDAKİ YOLA TAŞINDI

JAK timi aracılığıyla bulunduğu yerden yaklaşık 800 metre yukarıdaki yola çıkarılan Tuna Dalkılıç’ın cansız bedeni otopsi için morga konuldu.

SON PAYLAŞIMI: YARISI TAMAMLANDI, HALA DEVAM EDİYOR

Antalya’nın Finike ilçesindeki tarihi Likya Yolu’nda kayalıkların bulunduğu bölgede cansız bedeni bulunan Tuna Dalkılıç’ın, yaşadığı Fransa’nın Ferney Voltaire şehrinden geçen nisan ayında Likya Yolu yürüyüşü için Türkiye’ye geldiği öğrenildi. Yürüyüşü boyunca çektiği bazı fotoğrafları da sosyal medya hesabından paylaşan Tuna Dalkılıç’ın 27 Mayıs’ta yaptığı son paylaşımında ise Likya Yolu’nda çekilen bir fotoğrafına yer verip, “Yarısı tamamlandı, hala devam ediyor” notunu düştüğü ortaya çıktı.

Bu arada Tuna Dalkılıç’ın cenazesinin otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu’na sevk edildiği öğrenildi. (İHA-DHA)



