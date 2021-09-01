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  4. Antalya'da taşlı sopalı kavga! Polis havaya ateş açtı

Antalya'da taşlı sopalı kavga! Polis havaya ateş açtı

01.09.2021 16:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da iki grup arasında taşlı, sopalı, yumruklu kavga çıktı. Dövülen adamın eşinin çığlıkları sitede yankılanırken, bir polis memuru havaya ateş açarak tarafları dağıttı. Kavga anı, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Antalya'da taşlı sopalı kavga! Polis havaya ateş açtı

Kepez ilçesi Düdenbaşı Mahallesi'nde, biri kadın iki sürücü, geçen hafta araç otoparkı ve yol verme yüzünden kavga etti. Sitede oturanların cep telefonu kamerasıyla görüntülediği olayda, kadının üzerine otomobilini süren sürücü, bölgeden ayrıldı.
Önceki gün akşam saatlerinde eşiyle birlikte siteye gelen kadın sürücü, kavga ettiği sürücü ve arkadaşlarıyla karşılaştı. Burada taraflar arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

Grup, kadının eşini feci şekilde dövdü. Yumruklu, taşlı, sopalı kavgada sitede oturanlar, tarafları ayıramadı. Bir süre sonra aynı sitede oturduğu tahmin edilen bir polis havaya ateş açtı.

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POLİS GÜÇLÜKLE AYIRDI

Dövülen adam yerden kalkamazken eşinin çığlıkları ise sitede yankılandı. Polisin müdahalesiyle grup dağılırken, bazılarının ellerine taş aldığı görüldü.

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Sitede oturanlardan biri, tişörtünü çıkarıp kanlar içindeki adama yardım ederken, bazıları da kaçan gruba, "Kaçma, kaçma" diye bağırdı.

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(DHA)

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antalya
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