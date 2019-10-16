Antalya'da tecavüzcüsünü öldüren kadına 10 yıl hapis cezası!

Olay, geçen şubat ayında Korkuteli'ne bağlı Dereköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Durmuş Tayyar, eşinin olmadığı sırada geldiği evde Leyla U.'yu ilişkiye zorladı. Leyla U., Tayyar'a gitmesini söyledi. Ancak Durmuş Tayyar, evin kapısında beklemeye devam etti. Leyla U. da evdeki av tüfeğini alıp, arka pencereden çıktı ve kapıya yöneldi. Kapıda bekleyen Durmuş Tayyar'ın başına, tüfekle bir el ateş etti. Durmuş Tayyar yere yığılırken, ihbar üzerine eve jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, bir süredir eşinden ayrı yaşayan 2 çocuk babası Durmuş Tayyar'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Jandarma tarafından gözaltına alınan Leyla U. tutuklandı.

'TEHDİTLE DEFALARCA TECAVÜZ ETTİ'



Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Leyla U., daha önceki ifadelerini tekrar ederek, “Daha önce tehditle defalarca tecavüz etti. Maktulün aileme ve çocuklarıma bir şey yapacağından korkuyordum. Maktul psikopat bir insandı. O anda silahla dışarıya çıkmak ve ateş etmek, hepsi anlık bir şeydi. Büyük çocuğum her şeyi biliyor. Aklı eriyor. O an içeri girip beni görseydi onun psikolojisini düşünüyorum. Çocuk da mahvolurdu. Maktul ölmeden önce çocuklarımı öldüreceğini, kaçıracağını söyleyerek tehdit ediyordu. Onu nasıl durdurabilirdim, bilmiyorum. Eşime veya başkalarına yaşadıklarımı anlatacak durumda değildim. Keşke olmasaydı. Pişmanım" dedi.