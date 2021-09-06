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  4. Antalya'da tehlikeli anlar! Metrelerce yüksekteki telefon görüşmesi korkuttu

Antalya'da tehlikeli anlar! Metrelerce yüksekteki telefon görüşmesi korkuttu

06.09.2021 11:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da yüksekliği 30 metreyi bulan ve zaman zaman vatandaşların düşerek yaralandığı falezlere çıkan bir genç, falezin sıfır noktasında oturarak telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Gencin tehlikeye aldırmadan zaman zaman ayaklarını sallaması ve rahat davranması yürekleri ağza getirdi.

Olay, Muratpaşa ilçesi Konyaaltı Caddesi üzerinde bulunan dünyaca ünlü falezlerde yaşandı.

Yaklaşık yüksekliği 30 metreyi bulan falezlere çıkan bir genç, falezin sıfır noktasında oturdu. Burada uzun uzun ayaklarını sallayan ve zaman zaman aşağı bakan genç, yürekleri ağza getirdi. Geç, bir süre sonra çalan telefonuna bakarak telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Telefonu konuşmasını sonlandıran genç, yaklaşık 1 saat oturmasının ayağa kalktı. Daha sonra ise yaklaşması tehlikeli ve yasak olan falezlerden sahile inerek gözlerden kayboldu.

TERS TAKLA SIRASINDA TEHLİKEYE DAVETİYE ÇIKARDI

Öte yandan bazı gençler ise sahilinin 20 metre açığında bulunan kayanın üzerine çıkarak adeta tehlikeye davetiye çıkardı. Gençler kayalık alan üzerinden ters takla atarak hem kendi canlarını tehlikeye attı hem de deniz içerisinde yüzen arkadaşlarının canlarını hiçe saydı. Gençlerin aynı davranışları ardı arkasına devam ettirmesi büyük tepki çekti.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
antalya
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