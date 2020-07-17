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  4. Antalya'da tehlikeli yolculuk! Büyük tepki topladı

Antalya'da tehlikeli yolculuk! Büyük tepki topladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2020 16:28 | Son Güncelleme

Antalya'da iki kadın, bindikleri otomobilin arka kapılarının camından çıkıp yoldan gelip geçen araçlara aldırış etmeden yolculuk etti. Kadınlardan biri, yolculuk sırasında elindeki içecek kutusunu yola attı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Antalya'da tehlikeli yolculuk! Büyük tepki topladı

Uncalı Semti'nden Korkuteli ilçesine doğru devam eden Batı Çevre Yolu'nda çekilen görüntülerde, otomobilde emniyet kemeri takarak oturması gereken iki kadın, aracın arka kapısının camından çıkıp yolculuk etti. Olası denge kaybında arkadan gelen araçların altında kalma riskine rağmen kadınlar, vücutlarının bir kısmı dışarıda yolculuk etmeyi sürdürdü. Kadınlardan biri hafifçe eğilerek elindeki içecek kutusunu da yola attı.

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O anlar başka bir araçta yolculuk eden kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, tepki çekti.

DHA

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