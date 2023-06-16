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Antalya'da korkunç trafik kazası: Ölü ve yaralılar var!

16.06.2023 22:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da, Korkuteli-Elmalı kara yolu Öküzgözü mevkisinde trafik kazası meydana geldi. Kazada 3 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

Antalya'da korkunç trafik kazası: Ölü ve yaralılar var!

Antalya'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

Erhan Deniz idaresindeki otomobil, Korkuteli-Elmalı kara yolu Öküzgözü mevkisinde Muharrem Ertör yönetimindeki otomobile arkadan çarptı.

Kazada, sürücü Muharrem Ertör olay yerinde, aynı araçtaki Berra Türkmen (8) ile Gülten Ertör (59) kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.

Diğer sürücü Erhan Deniz (38) ile araçlardaki Sudenaz Deniz (13), Dürdane Deniz (8), Veli Deniz (10), Emine Deniz (35), Hatice Nur Deniz (16), Kübra Türkmen (34), Beyza Türkmen (4), Abdullah Türkmen (34) yaralandı.

Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. (AA)

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trafik kazası antalya

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