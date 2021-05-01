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Antalya’da trafikte tepki çeken görüntü

01.05.2021 23:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da trafikte seyir halinde olan birkaç gencin çektiği video izleyenleri dehşete düşürdü. Bir genç seyir halindeki aracın direksiyonundan ayrılarak tavanına otururken, aynı araçta başka bir kişi ise önce sürücü koltuğuna geçti sonra ayaklarını sarkıttı. Gençlerin hem kendi canını tehlikeye attığı hem de diğer sürücülerin canını hiçe saydığı görüntülere tepki yağdı.

Antalya’da trafikte tepki çeken görüntü

Sosyal medyaya düşen ve Antalya-Korkuteli karayolunda çekildiği iddia edilen görüntülerde otomobil ile seyir halinde olan bir gencin önce, sürücü koltuğundan çıkarak aracın tavanına oturduğu ve kapısını da açarak ayaklarını kapıya dayadığı görüldü.

Bir süre bu şekilde seyahat eden aracın sürücü koltuğuna bu kez seyir halinde iken yolcu koltuğunda bulunan arkadaşı geçti. Aracı bir süre kullanan genç, daha sonra arkadaşına uyarak ayaklarını dışarı sarkıttı. Gençlerin ölüme meydan okurcasına adeta hem kendi canlarını tehlikeye attığı hem de diğer sürücülerin canlarını hiçe saydığı görüntüleri izleyenler adeta dehşete düştü.

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"JANDARMA GELİRSE BİZİ KOVALAMAZ"

Gençler bununla da kalmayarak yine şehrin bir başka noktasına aynı davranışlarına devam ettiği görüldü. Dehşete düşüren anları ise aracın arkasından gelen motosikletli arkadaşları çekti. Çektikleri skandal görüntüleri sosyal medyada paylaşan ve altına, “Ayakta yine kullanırım. Otomatik şoförsüz hız sabitleyici” sözlerini yazması ve “jandarma gelirse bizi kovalamaz” demesi “pes” dedirtti. Öte yandan gençlerin zaman zaman direksiyonu bırakarak karşı şeride geçtiği de görüldü.

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Görüntüleri izleyenler ise duruma tepki gösterdi. (İHA)

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