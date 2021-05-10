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  4. Antalya'da turistler deniz ve güneşin keyfini böyle çıkardı

Antalya'da turistler deniz ve güneşin keyfini böyle çıkardı

10.05.2021 14:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'nın Konyaaltı sahili, 17 günlük tam kapanma sürecinde kısıtlamadan muaf turistlere ev sahipliği yaptı.

Antalya'da turistler deniz ve güneşin keyfini böyle çıkardı

Ülke genelinde koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanmanın 11'inci gününde Antalya'da kurallara uyulduğu görüldü. Hava sıcaklığının 28 derece olduğu turizm kentinde deniz suyu sıcaklığı ise 17 derece ölçüldü. Kent içindeki ana cadde ve bulvarlarda polisler denetimlerini sürdürdü.

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Kısıtlamadan muaf turistler ise Konyaaltı sahilinde zaman geçirdi. Kimileri çocuklarıyla birlikte yüzdü, kimisi de güneşlenerek kitap okudu. Gün boyu sahilde zaman geçiren turistler, çektikleri fotoğrafları sosyal medya hesaplarında paylaştı.

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Kaynak: DHA

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