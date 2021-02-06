Antalya'da turistler denizin ve güneşin tadını çıkardı

Hava sıcaklığının 21, deniz su sıcaklığının ise 17 derece ölçüldüğü turizm kenti Antalya'da, 56 saat sürecek olan hafta sonu kısıtlamasının ilk gününde sahiller turistlere kaldı. Konyaaltı sahili yakınlarındaki otellerde konaklayan turistler kumsala gelip denize girdi, kimisi de güneşlenmeyi tercih etti. Bol bol selfie çekinen turistler, sessizliğin, güneşin ve sahilin keyfini çıkardı. Kısıtlamadan muaf yerleşik yabancılar, sahil şeridinde spor yapıp bisiklete bindi.

Antalyalılar ise evlerinde kalarak, balkonlarında oturup güneşli havanın keyfini sürdü.

Kaynak: DHA

