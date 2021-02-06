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Antalya'da turistler denizin ve güneşin tadını çıkardı

06.02.2021 12:45 | Son Güncelleme:
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Antalya'da turistler denizin ve güneşin tadını çıkardı

Antalya'da koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının birinci gününde kentin birçok noktasında sessizlik hakim oldu, kısıtlamadan muaf tutulan yabancı turistler denizin ve güneşli havanın keyfini çıkardı.

Hava sıcaklığının 21, deniz su sıcaklığının ise 17 derece ölçüldüğü turizm kenti Antalya'da, 56 saat sürecek olan hafta sonu kısıtlamasının ilk gününde sahiller turistlere kaldı. Konyaaltı sahili yakınlarındaki otellerde konaklayan turistler kumsala gelip denize girdi, kimisi de güneşlenmeyi tercih etti. Bol bol selfie çekinen turistler, sessizliğin, güneşin ve sahilin keyfini çıkardı. Kısıtlamadan muaf yerleşik yabancılar, sahil şeridinde spor yapıp bisiklete bindi.

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Antalyalılar ise evlerinde kalarak, balkonlarında oturup güneşli havanın keyfini sürdü.

Kaynak: DHA

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