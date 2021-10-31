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  4. Antalya'da turistleri taşıyan midibüs takla attı: 2'si çocuk 8 kişi yaralandı

Antalya'da turistleri taşıyan midibüs takla attı: 2'si çocuk 8 kişi yaralandı

31.10.2021 09:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya Serik'te tur midibüsü takla attı. Araçta bulunan 2'si çocuk 8 Rus turist yaralandı. Yolcular sürücünün uyuduğunu öne sürdü.

Antalya'da turistleri taşıyan midibüs takla attı: 2'si çocuk 8 kişi yaralandı

Kaza, Serik ilçesi sanayi kavşağında saat 07.30 sıralarında meydana geldi. Manavgat'tan Antalya'ya giden Ufuk A.'nın kullandığı tur midibüsü, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu refüjü atlayarak karşı yola geçti. Bu sırada takla atıp sürüklenen midibüs, yol ortasında durdu. Havalimanına turist transferi yapan tur midibüsünde bulunan 15 Rus turistten 2'si çocuk 8'i yaralandı.

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Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Serik'teki hastanelere kaldırıldı. Yaralı 2 çocuğun sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.

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GÖZALTINA ALINDI

Yolcuların uyuduğunu iddia ettiği sürücü gözaltına alındı.

Kaynak: DHA


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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası antalya
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