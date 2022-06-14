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  4. Antalya'da turistleri taşıyan otobüs devrildi! Ölü ve yaralılar var...

Antalya'da turistleri taşıyan otobüs devrildi! Ölü ve yaralılar var...

14.06.2022 20:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’nın Korkuteli ilçesi ile Fethiye karayolunda tur otobüsünün yan yatması sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere 1 turist öldü, 22 kişi de yaralandı.

Antalya'da turistleri taşıyan otobüs devrildi! Ölü ve yaralılar var...

Edinilen bilgiye göre, kaza, saat 18.30 sıralarında Korkuteli Fethiye karayolunda meydana geldi. Denizli’den, Antalya’ya doğru giden tur otobüsü Karaman mevkisinde devrildi. Kazada 5 farklı ülkeden turist olarak geldiği belirlenen 20 yolcudan biri olay yerinde hayatını kaybetti, 2’si rehber, 1 şoför yaralandı.

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İhbarla bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla özel hastane ve Korkuteli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
antalya
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