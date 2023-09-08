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  4. Antalya'da turistleri taşıyan safari aracı takla attı: 1 ölü, 9 yaralı

Antalya'da turistleri taşıyan safari aracı takla attı: 1 ölü, 9 yaralı

08.09.2023 18:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’nın Alanya ilçesinde Polonyalı turistleri taşıyan safari aracı takla attı. Kazada 1 Polonyalı turist hayatını kaybederken 9 turist yaralandı.

Antalya'da turistleri taşıyan safari aracı takla attı: 1 ölü, 9 yaralı

Kaza, Antalya - Alanya istikameti D-400 karayolu tünel çıkışında meydan geldi. Alınan bilgiye göre, sürücüleri öğrenilemeyen safari aracı, beton mikseri ve otomobil zincirleme kazaya karıştı. Kazanın ardından safari aracı takla atarak sürüklendi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

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OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Ters dönen safari aracında sıkışan 1 turist olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan 9 turist ise ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

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Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

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(İHA)

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