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Antalya'da üniversite öğrencisinin sır ölümü

08.03.2021 13:54 | Son Güncelleme:
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Antalya'da üniversite öğrencisinin sır ölümü

Antalya'da elektrik ve elektronik mühendisliği son sınıf öğrencisi Galip Güneş, evinde ölü bulundu.

Olay, sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesi Memurevleri Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Ali Güneş, oğlu Galip Güneş'in yatağında hareketsiz olduğunu görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, Güneş'in hayatını kaybettiğini tespit etti. Elektrik ve elektronik mühendisliği son sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen Güneş'in cenazesi, polis ekiplerinin incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

'NEDEN ÖLDÜĞÜNÜ BİLMİYORUZ'

Yeğeninin saat 02.00'ye kadar ders çalıştığını, ardından uyuduğunu belirten Ahmet Korkmaz, "Küçükken beyin ameliyatı oldu. Onun dışında bir hastalığı yoktu. Sağlıklıydı. Neden öldüğünü bilmiyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

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