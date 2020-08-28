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Antalya'da uyarıyı duyan denize koştu!

YAŞAM HABERLERİ  | 28.08.2020 17:19 | Son Güncelleme

Türkiye'nin ünlü turizm kentinde sıcak hava uyarısının etkileri görülmeye başladı. Mevsim normallerinin üzerinde seyredecek olan hava sıcaklıkları ile ilgili uyarı yapılan Antalya'da sahillerde yoğunluk oluştu.

Antalya'da uyarıyı duyan denize koştu!

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinin yaptığı uyarının ardından turizm kenti Antalya’da sıcaklıklar etkisini göstermeye başladı. Mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde seyredeceği sıcak havanın 4 Eylül Cuma gününe kadar etkisini devam ettireceği bildirildi. Yüksek nemle birlikte Antalya’da sıcak hava etkili oldu. Yerli ve yabancı tatilcilerin adresi ise dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili oldu. Sıcak havaya aldırmayanlar Akdeniz mavi sularında kulaç attı. Güneşlenmenin yanında çok sayıda tatilci ise su sporu yapmayı tercih etti. Tüm uyarılara rağmen sahilde sosyal mesafe kuralına uymayıp, maske takılmadığı görüldü.

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Öte yandan sıcak havaya rağmen bir kişinin dedektörle sahilin arka bölümünde altın aradığı görüldü.

Uzun zamandır Antalya’da olduklarını belirten Gülter Dakılır, “Bugün hafta içi olmasına rağmen sahil çok kalabalık. Daha önce sıcak hava vardı ama şimdide sıcak. Nem var denize girilebiliyor. Deniz suyu da bayağı bir sıcak. Serinlemek için bile denize giremedik. Sıcaklıklar düşmüyor düşmüyor.”ifadelerine yer verdi.
(İHA)

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