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Antalya'da vahşet! Çok sayıda hayvan zehirlenerek öldürüldü

21.12.2020 11:44 | Son Güncelleme:
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Antalya'da vahşet! Çok sayıda hayvan zehirlenerek öldürüldü

Antalya Kemer'de vatandaşlar tarafından beslenen 17 kedi ve 3 tavuk atılan zehirli salam ile öldürüldü. Olaya tepki gösteren bölge halkı ve hayvanseverler, hayvanları zehirleyenlerin bulunmasını ve cezalandırılmasını istedi.

Kemer'e bağlı Kuzdere Mahallesi 1'inci cadde üzerinde bulunan müstakil bir evde 3, sokakta ise 20 kedi besleyen Kuş ailesi geçen cuma saat 17.00 sularında evlerine geldiklerinde birçok kedinin kusmaya başladığını ve ardından öldüklerini fark etti. İlçedeki özel bir veteriner kliniği arayan aile, bu kedilerden sadece 3'ünü erken müdahale ile kurtardı. 17 kediyle 3 tavuk da aynı alanda öldü. Bunun üzerine Kemer Belediyesi'ni arayan Kuş ailesi, kedilerin ve tavukların yedikleri zehirli salamdan öldüklerini belirleyip, örnekler aldı. İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleriyle Kemer Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakımevi görevlileri de olay yerine gelerek bilgiler alıp, incelemelerde bulundu.

'HİSLERİMİ HİÇ ANLATAMAM'

Emekli İnanç Kuş (47), "Evin önünde sokak kedilerine bakıyorduk. Kendi evimde 3 kedimiz var. Ayrıca kediler için biz hiçbir yerden mama falan da istemedik. Kendimiz alıp, kendimiz besliyorduk. Kedilerimiz bir anda zehirlendi. Ama nasıl zehirlendi onu bilmiyoruz. Ağızlarından köpükler gelmeye başladı. Biz ne yapacağımızı bilmediğimiz için gerekli yerlere bildirdik. Sağ olsun onlar da geldi. Biraz geç kaldılar ama yine de geldiler. Bu olayla ilgili hislerimi hiç anlatamam. Hele o kedilerin gözümüzün önünde ölmeleri zaten bitirdi bizi. Çocuklarımız bile hiç iyi değil. Evdeki kediyi aşağıya bırakamıyorum. Çünkü etrafta yine zehirlenirler diye korkuyoruz" dedi.

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'SÖYLEYECEK SÖZ BULAMIYORUZ'

Kemer'de sosyal medya üzerinden kurulan Kemer'in Kadınları Platformu'nun Başkanı Mihrican Honamlı da, "Biz burada kadınlar olarak sokak hayvanlarını besliyoruz. Sokaktaki hiçbir canımızı aç bırakmıyoruz. Onların ağzı var dili yok çünkü. Yemek verirsen yerler, su verirsen içerler. Biz bu tür haberleri, bu tür dehşetleri her gün haberlerde izlerken ağlayan, sinirlenen insanlarız, sinirlenen kadınlarız. Şimdi böyle bir şeyin başımıza gelmesi bizi inanın çok üzdü ve söyleyecek söz bulamıyoruz hiçbir şekilde. O yüzden bu kişinin bir an önce bulunup cezasının verilmesini istiyoruz. Böyle bir şey başımıza geldikten sonra bizle sağ olsun ilçe tarım müdürümüz, belediyemiz, zabıtamız, jandarmamız hepsi çok güzel ilgilendi. Çünkü Kemer gibi bir yerde böyle bir şeyin yaşanması bizi çok fazla üzdü. Bizim ilçemizde biz bu kadar dikkatli davranırken bu tür insanları aramızda ve Kemer'de istemiyoruz. O yüzden bulunmasını istiyoruz. Cezasız kalmamalılar" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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