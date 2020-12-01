HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Antalya'da vaka artış hızı yüzde 50'ye yaklaştı! Camilerden anonslar yankılanıyor

Antalya'da vaka artış hızı yüzde 50'ye yaklaştı! Camilerden anonslar yankılanıyor

01.12.2020 13:57 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Antalya'da vaka artış hızı yüzde 50'ye yaklaştı! Camilerden anonslar yankılanıyor

Vaka artış hızında yüzde 50 sınırına yaklaşan Antalya’da camilerden koronavirüs, maske, mesafe ve hijyen uyarıları yapılıyor.

Ülke genelinde artan vaka sayıları ve ek kısıtlamaların uygulanmaya başlamasıyla birlikte uyarılar da art arda gelmeye başladı. Bugün akşam saatlerinden itibaren belli saatler arası başlayacak olan sokak kısıtlaması ve ek tedbirlerin yanı sıra gündelik hayatın her alanında uyarılar hız kesmiyor. Kapalı ve açık alanlarda kolluk kuvvetlerinin sıkı denetimleri ve uyarıları sürerken cami hoparlörlerinden de vatandaşlar tedbirli olmaya davet ediliyor. Her gün öğlen namazı için okunan ezan öncesinde görevli müezzinler vatandaşı tedbirli olmaya çağırıyor.

Anonslarda sonbahar aylarına girildiği hatırlatılarak, "Kış yaklaşıyor. Özellikle tüm kapalı yerlerde, yoğunluğun olduğu anlarda sosyal mesafe kuralına dikkatli olmalıyız. Salgında hepimiz birbirimize karşı sorumluyuz. İnşallah birlikte başaracağız" ifadeleri kullanılıyor.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yüzen altın! İşsiz adam balina kusmuğu buldu servete kondu Yüzen altın! İşsiz adam balina kusmuğu buldu servete kondu
Korona geçiren kişi hastalıktan kaç ay korunur?Korona geçiren kişi hastalıktan kaç ay korunur?
Hayırlı cumalar mesajlarıHayırlı cumalar mesajları

En Çok Okunan Haberler

Çukur'da şok ayrılık! Başrol oyuncusu veda etti

Çukur'da şok ayrılık! Başrol oyuncusu veda etti

İçişleri Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs genelgesi

03.00'te basıldılar! Tam 40 kişi...

03.00'te basıldılar! Tam 40 kişi...

Doğal gaz fiyatlarına zam gelecek mi?

Doğal gaz fiyatlarına zam gelecek mi?

Sokağa çıkma yasağında neler serbest?

Sokağa çıkma yasağında neler serbest?

Parası yokken bindiği otobüsün ücretini posta ile gönderdi!

Parası yokken bindiği otobüsün ücretini posta ile gönderdi!

İlginizi Çekebilir

Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü

Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü

13 yaşındaki çocuktan kahreden haber!

13 yaşındaki çocuktan kahreden haber!

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Kayınpeder dehşeti! Önce gelinini sonra kendini vurdu

Kayınpeder dehşeti! Önce gelinini sonra kendini vurdu

'Parti yapıyorlar' zannedildi, gerçek bambaşka çıktı

'Parti yapıyorlar' zannedildi, gerçek bambaşka çıktı

İğrenç pazarlık kamerada!

İğrenç pazarlık kamerada!

Diğer Haberler

Diyarbakır Çüngüş'de koronavirüs vakalar sıfırlandı

Vakaların sıfırlandığı ilçede vatandaşlar anonslarla uyarılıyor

Koronavirüs geçiren kişi hastalıktan kaç ay korunuyor? Bilim Kurulu Üyesi açıkladı

Korona geçiren kişi hastalıktan kaç ay korunur?

Muhittin Böcek: Hayatımın en anlamlı 'merhaba'sıyla sizleri selamlıyorum

Muhittin Böcek'ten mesaj var! 'En anlamlı merhaba'

Seyahat İzin Belgesi alma... ALO 199, e-Devlet'ten seyahat izin belgesi nasıl alınır? 65 yaş üstüne şehirler arası yolculuk için nereden belge alınır?

Seyahat İzin belgesi alma yöntemleri!

Son dakika! Vali Yerlikaya duyurdu: İstanbul'da mesai saatleri değişti (İstanbul yeni mesai saatleri)

Vali duyurdu: İstanbul'da mesai saatleri değişti

Samsun Valisi'nden korkutan açıklama: Vaka yükü, artık kaldırılamaz bir noktaya ilerliyor

Korkutan açıklama: Vaka yükü kaldırılamaz noktaya ilerliyor

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.