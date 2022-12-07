Antalya'da 'yan bakma' kavgası kanlı bitti: 4 kişi bıçaklandı

Antalya'daki olay dün akşam saat 22.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi, Kaleiçi Balık Pazarı Sokak üzerinde meydana geldi. Eğlenmek amacıyla Kaleiçi’ne gelen iki grup arasında ‘yan bakma’ gerekçesiyle tartışma çıktı.

4 KİŞİ BIÇAKLANDI

Kısa sürede büyüyen tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada E.E., A.K. ve B.A. ile kavgayı ayırmaya gelen V.E., çeşitli yerlerinden bıçakla yaralandı. Kavga, çevredekilerin araya girmesi ile son bulurken, yaralılar çağrılan ambulanslarla çevredeki hastanelere götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. (DHA)