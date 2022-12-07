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  4. Antalya'da 'yan bakma' kavgası kanlı bitti: 4 kişi bıçaklandı

Antalya'da 'yan bakma' kavgası kanlı bitti: 4 kişi bıçaklandı

07.12.2022 00:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da Kaleiçi'ne eğlence için gelen iki grup arasında 'yan bakma' nedeniyle kavga çıktı. Bıçakların çekildiği kavgada 4 kişi yaralandı.

Antalya'da 'yan bakma' kavgası kanlı bitti: 4 kişi bıçaklandı

Antalya'daki olay dün akşam saat 22.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi, Kaleiçi Balık Pazarı Sokak üzerinde meydana geldi. Eğlenmek amacıyla Kaleiçi’ne gelen iki grup arasında ‘yan bakma’ gerekçesiyle tartışma çıktı.

4 KİŞİ BIÇAKLANDI

Kısa sürede büyüyen tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada E.E., A.K. ve B.A. ile kavgayı ayırmaya gelen V.E., çeşitli yerlerinden bıçakla yaralandı. Kavga, çevredekilerin araya girmesi ile son bulurken, yaralılar çağrılan ambulanslarla çevredeki hastanelere götürüldü.

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Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. (DHA)

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antalya kavga

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