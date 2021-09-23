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  4. Antalya’da, yaşları 14-16 arası değişen 4 çocuk şehri birbirine kattı

Antalya’da, yaşları 14-16 arası değişen 4 çocuk şehri birbirine kattı

23.09.2021 11:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da, yakınlarına ait hafif ticari aracı alarak şehir turuna çıkmak isteyen 4 çocuk, polislerin "Dur" ihtarına uymayarak adeta şehri birbirine kattı. Araç, onlarca polis tarafından yaklaşık 10 kilometrelik kovalamaca sonucu yakalandı. Çocukların kovalamaca anında attıkları pompalı tüfeğe ve arabada bulunan bıçaklara el konuldu.

Antalya’da, yaşları 14-16 arası değişen 4 çocuk şehri birbirine kattı

Olay, gece saatlerinde Kepez ilçesi Düdenbaşı Mahallesi ara sokaklarında yaşandı. Mahallede devriye görevi yapan polis ekipleri şüphelendikleri aracın sürücüsünden durmasını istedi. Araç ise polislerin "Dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Sürücünün zaman zaman aracı polislerin üzerine sürmesi üzerine aracı yakalamak için çok sayıda polis ekibi peşine düştü. Yaklaşık 10 kilometre polisten kaçan araç, Kültür Mahallesi 75. Yüzyıl Caddesi üzerinde trafik durdurularak yakalandı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

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ARAÇTA, BİR ADET FİŞEK VE 2 BIÇAK BULUNDU

Araçtan indirilen sürücü Zeki Y. (16), arkadaşları Turan K. (16), Emre D. (15) ve Mehmet I. (14), olay yerinde gözaltına alındı. Çocukların araç ile kaçarken dışarı attıkları iddia edilen pompalı tüfek ise polis ekipleri tarafından bulunarak el konuldu. Araçta yapılan aramada ise 1 adet fişek, 2 bıçak bulundu. Araca ve içerisinde bulunan malzemelere el konuldu. Çocukların olay yerinde alınan ilk ifadesinde aracın yakınlarına ait olduğunu ve polisten korktukları için kaçtıklarını söyledikleri öğrenildi. Sürücüye ise sürücü belgesi olmamaktan 2 bin 698 TL, dur ihtarına uymamaktan 314 TL, tehlikeli şerit değiştirmekten 314 TL, kırmızı ışıkta durmamaktan 314 TL cezai işlem uygulandığı öğrenildi. Üst aramaları yapılan çocuklar ifadelerinin alınması için polis merkezine götürüldü.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
antalya polis
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