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  4. Antalya'da yaşlı adamın acı sonu! Bunalıma girdi önce evi yaktı, sonra intihar etti

Antalya'da yaşlı adamın acı sonu! Bunalıma girdi önce evi yaktı, sonra intihar etti

04.06.2022 16:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da bunalıma girdiği iddia edilen yaşlı bir adam evinin üç noktasında yangın çıkardıktan sonra 4. katta bulunan evinin balkonundan atlayarak intihar etti. 91 yaşındaki adam beton zemine düşerken, mahalleli olay yerinde yaşananları şaşkınlıkla izledi. Olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından C.H’nin cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Antalya'da yaşlı adamın acı sonu! Bunalıma girdi önce evi yaktı, sonra intihar etti

Edinilen bilgiye göre, olay, saat 14.15 sırasında Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Yıldız Mahallesi, Kazımkarabekir Caddesi’ndeki bir apartmanın son katında meydana geldi. Rahatsızlığı bulunan 91 yaşındaki C.H, eşinin evde bulunmadığı esnada dairesinin birkaç odasını ateşe verdikten sonra iddiaya göre, 4. kattaki balkondan kendini boşluğa bıraktı. Evden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

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BETON ZEMİNE DÜŞTÜ

Yangının kısa sürede büyümesi ve tüm daireyi sarması üzerine çevredekiler büyük korku yaşadı. Daireden çıkan alevler nedeniyle yanan parçalar zemine düştü. C.H’nin eşi yakınları tarafından binadan uzaklaştırıldı. Kapıyı kırarak içeri giren itfaiye yangını söndürdü. Beton zemine düşen C.H ise olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından C.H’nin cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Korku yaşayan vatandaşlar ise yangını endişeli gözlerle izledi.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
antalya
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