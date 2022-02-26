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  4. Antalya'da yaya geçidinden geçmek isteyen küçük kız ölümden döndü

Antalya'da yaya geçidinden geçmek isteyen küçük kız ölümden döndü

26.02.2022 14:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da yaya geçidini kullanarak karşıya geçmek isteyen kız çocuğuna otomobil çarptı. Kazada ayağı kırılan çocuk ölümden dönerken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesi Portakal Çiceği Caddesi üzerinde meydana geldi.

KÜÇÜK KIZIN AYAĞI KIRILDI

Edinilen bilgiye göre, 9 yaşındaki bir kız çocuğu cadde üzerinde bulunan yaya geçidinden karşıya geçmek istedi. Küçük kıza bu sırada hızla gelen otomobil çarptı. Kızın yardımına ise çevrede bulunan vatandaşlar ve çarpan otomobil sürücüsü koştu. Kazada ayağı kırıldığı öğrenilen küçük kız sağlık görevlileri tarafından hastaneye kaldırıldı. Otomobil sürücüsünün ise şok yaşadığı görüldü.

KORKUNÇ KAZA KAMERADA

Öte yandan kaza anları ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde çocuğu aracın hızla vurması ve sürücünün bir süre sonra durması yer aldı. Daha sonra olay yerine koşan vatandaşlar ise küçük kızı “Korkma” diyerek sakinleştirdi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası antalya
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