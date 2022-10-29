Antalya'da yaz bitmedi! Plajda adım atacak yer kalmadı... 'Ağustos ayı gibi'

Kasım ayına sayılı günler kala turizm kenti Antalya’da hava sıcaklığı 30 derecelerde seyrediyor. Hafta sonu ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın etkisiyle sahillerde adeta yaz yoğunluğu gözlemlendi. Akdeniz’in yakıcı güneşinde tatilciler hem yüzdü hem de güneşlendi. Bazı vatandaşlar ise sahil bandında yürüyüş, ağaç altında çay kahve keyfi yaptı. Deniz suyu sıcaklığının 25 derece ölçüldüğü kentte çocuklar ve aileleri yüzmeyi tercih etti. Büyük bir kesimini ise kumsalda güneşlendiği görüldü. Sahildeki yoğunluk dron ile de görüntülendi.

"AĞUSTOS KALABALIĞI GİBİ"

Denizde yüzen Nurgül Arın, çok güzel bir plaja sahip olduklarını belirterek, “29 Ekim her sene olduğu gibi bu yılda güzel kutlandı. Akşam da fener alayı olacak. Deniz çok güzel, havada her zamankinden daha sıcak. Umarım herkes güzel bir tatil geçiriyordur. Ama sahilde çoğunluğu şuan yabancı. Şuan sahildeki kalabalık ağustos ayı gibi” dedi.

"YAZI ARATMIYOR"

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamasının ardından sahile gelen Berke Kılçık, “Kasım ayına yaklaştık ama hala Antalya’da güneş kendini gösteriyor. İnsanlar yazdan kalma bir gün gibi sahile akın ettiler. Çok kalabalık yaz günlerini aratmıyor görüntü. Arkadaşımla yüzmeye geldim akşamda konsere gideceğiz” diye konuştu.

(İHA)



