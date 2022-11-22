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Antalya'da yaz devam ediyor... Denize girip güneşlendiler

22.11.2022 13:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hafta başından itibaren yağışlı hava yurdun birçok kesimini etkisi altına aldı ancak Antalya'da sıcak havalar etkisini sürdürüyor. Kentte bulunan yerli ve yabancı turistler, yazdan kalma havanın tadını güneşlenip denize girerek çıkardı.

Antalya'da yaz devam ediyor... Denize girip güneşlendiler

İstanbul başta olmak üzere kıyı şeridindeki birçok kentte lodos ve sağanak etkili olurken, Antalya'da ise yazdan kalma gün yaşandı. Hava sıcaklığının 22, deniz suyu sıcaklığının ise 23 derece, nem oranının ise yüzde 43 olarak ölçüldüğü kentte yerli ve yabancı tatilciler, Konyaaltı ile Lara sahillerini doldurdu.

Çocuklarıyla sahile gelen yerleşik yabancılar da denizin ve pırıl pırıl Akdeniz güneşinin keyfini çıkardı. Bazı turistler denize girip güneşlenmeyi tercih ederken, bazıları da sahilde yürüyüş yapıp bisiklete bindi. (DHA)

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antalya tatil

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