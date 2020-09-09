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Antalya'da yeni koronavirüs kararı! Toplu taşıma kullanırken...

YAŞAM HABERLERİ  | 09.09.2020 15:10 | Son Güncelleme

Antalya'da alınan son koronavirüs kararı doğrultusunda il genelinde toplu ulaşım araçları kullanılırken ayakta yolcu almak ve yüz yüze gelmek yasaklandı. Toplu taşımada koltuklarda çapraz olarak oturulma kararı alınan kentte mesken yerler hariç olmak üzere, kamuya açık her alanda maske takma zorunluluğu getirildi.

Antalya'da yeni koronavirüs kararı! Toplu taşıma kullanırken...

Antalya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 08.09.2020 tarihli “Covid -19 Ek Tedbirler” konulu genelgesi kapsamında alınacak tedbirleri kararlaştırmak amacıyla toplandı.

Alınan kararlar gereği il genelinde (meskenler hariç olmak üzere) tüm alanlarda (kamuya açık alanlar, cadde, sokak, park, bahçe, piknik alanı, sahiller, toplu ulaşım araçları, iş yerleri, fabrikalar vb.) vatandaşlara istisnasız maske takma zorunluluğu getirildi.

Minibüs/midibüsler ile koltuk kapasitelerinde herhangi bir seyreltme ve kaldırılma yapılmayan otobüsler gibi iç hacim bakımından fiziki mesafe kurallarının uygulanamayacağı şehir içi toplu ulaşım araçlarında, ayakta yolcu alınmasına kesinlikle müsaade edilmeyecek. Karşılıklı dörtlü koltuk grupları olan araçlarda bu koltuk gruplarının sadece ikişer koltuğu kullanılacak. Koltuklara yüz yüze gelinmeyecek şekilde çapraz olarak oturulacak ve oturulmayacak koltuklara uyarıcı şerit çekilerek, kullanıma kapatılacak.

Raylı sistem araçları (metro, tramvay vb.), metrobüsler ve koltuk kapasiteleri seyreltilmiş/kaldırılmış otobüsler gibi ayakta yolcu taşıma ağırlıklı toplu ulaşım araçlarında fiziki mesafe kurallarına aykırı olmayacak şekilde (karşılıklı dörtlü koltuk grupları olan araçlarda bu koltuk gruplarının sadece ikişer koltuğu kullanılacak, yüz yüze gelinmeyecek şekilde çapraz olarak oturulacak, oturulmayacak koltuklar uyarıcı şerit çekilmek suretiyle kullanıma kapatılacak) teknik ve/veya tescil belgelerinde belirtilen ayakta yolcu kapasitesinin en fazla yüzde 40’ı kadar ayakta yolcu alınabilecek.

Raylı sistem araçlarında metrobüsler ve koltuk kapasiteleri seyreltilmiş/kaldırılmış otobüslerde ayakta alınabilecek yolcu sayısını belirtir levha/tabelalar herkesin görebileceği şekilde asılacak. Ayaktaki yolcuların durabileceği yerler fiziki olarak işaretlenerek belirlenecek.

Restoran, kafe vb. tüm yeme-içme ya da eğlence yerleri otel ve konaklama tesislerinde saat 24.00’ten sonra müzik yayınına (canlı müzik, kayıt dinletilmesi vb. her türlü yayın dahil) hiçbir şartta izin verilmeyecek. Kaymakamların koordinasyonunda kolluk birimleri ve yerel yönetimler tarafından bu konuda gerekli tüm tedbirler alınacak.

Vatandaşların toplu olarak bulunduğu/bulunabileceği yerler (pazaryerleri, sahiller vb.) ile kafe, restoran vb. yeme içme ve eğlence mekanlarında; Korona virüs salgınıyla mücadele amacıyla Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi, İçişleri Bakanlığının ilgili genelgeleri ve İl Hıfzıssıhha Kurulunca belirlenen kurallara ve alınan tedbirlere uyulması hususunda denetimler sürekli olarak yapılacak.

Korona virüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlere riayet etmeyen gerçek ve tüzel kişilere (işletmeler vb.) uygulanan idari para cezaları tahsili konusunda kaymakamlarca gerekli hassasiyet gösterilecek. Alınan kararların uygulanmasının, takip ve denetimi kaymakamlıklar, genel kolluk birimleri, ilgili il ve ilçe müdürlükleri ve belediyeler tarafından koordineli bir şekilde yapılacak.

Maske takma zorunluluğuna uyulmaması halinde 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesi gereğince 900 TL idari para cezası uygulanacak. Aynı zamanda belirtilen kural ve yasaklarda uyulmaması halinde de 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282.maddesi gereğince 3.150 TL TL idari para cezası ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesi gereğince 392 TL idari para cezası uygulanacak. Diğer yandan Türk Ceza Kanunu’nun Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma başlıklı 195. Maddesine göre de iki aydan bir yıla kadar hapis cezası verilecek.
AA

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