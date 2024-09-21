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  4. Antalya'da yolcu otobüsü devrildi: 10 yaralı

Antalya'da yolcu otobüsü devrildi: 10 yaralı

21.09.2024 16:58
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Antalya-Denizli karayolunda, kontrolden çıkan yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 7’si ayakta tedavi olmak üzere 10 kişi yaralandı.

Antalya'da yolcu otobüsü devrildi: 10 yaralı

Kaza 13.30 sıralarında Korkuteli ilçesi Yukarı Karaman Mahallesi Antalya-Denizli karayolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Balıkesir Turizm firmasına ait Mercedes marka yolcu otobüsü, yağmurun etkisi ile kontrolden çıkarak devrildi.

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10 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan yolculardan 7’si ayakta tedavi edilirken, 3 yaralı ise ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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Kaza nedeniyle karayolu tek taraflı ulaşıma kapanırken, olay yerinde uzun araç kuyrukları oluştu.
Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
antalya kaza
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