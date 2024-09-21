Antalya'da yolcu otobüsü devrildi: 10 yaralı

Kaza 13.30 sıralarında Korkuteli ilçesi Yukarı Karaman Mahallesi Antalya-Denizli karayolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Balıkesir Turizm firmasına ait Mercedes marka yolcu otobüsü, yağmurun etkisi ile kontrolden çıkarak devrildi.

10 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan yolculardan 7’si ayakta tedavi edilirken, 3 yaralı ise ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle karayolu tek taraflı ulaşıma kapanırken, olay yerinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır