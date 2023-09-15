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Antalya'da yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı: 1 ölü

15.09.2023 23:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'nın Akseki ilçesinde yolcu otobüsüyle otomobilin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Antalya'da yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı: 1 ölü

Antalya-Konya kara yolu Püser Boğazı mevkisinde A.N'nin kullandığı Kontur firmasına ait 42 DCZ 32 plakalı yolcu otobüsü, aynı güzergahta seyreden Fatih Saygılı idaresindeki 57 ABN 021 plakalı otomobille çarpıştı.

Yaklaşık 95 metre sürüklenen otomobil alev aldı. Çevredekilerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü, ihbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Kazada otomobil sürücüsü yaşamını yitirdi, otobüsteki 4 yolcu ile muavin yaralandı. Yaralılar, Akseki Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücü Saygılı'nın cenazesi, Antalya Büyükşehir Belediyesi Akseki İtfaiyesi ekiplerince otomobilden çıkarıldıktan sonra aynı hastanenin morguna konuldu.

(AA)

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