Antalya'da yoldan çıkan otomobil sulama kanalına uçtu

Kaza, Serik'in Karıncalı Mahallesi'nde saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Karıncalı Mahallesi'ne arkadaşının yanına gitmek için yola çıktığı öğrenilen Sadık Y.'nin kullandığı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tel çitlere çarparak sulama kanalına düştü.

Suyun içinde ters dönen aracı fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Olay yerinde aracıyla yoldan geçen bir vatandaş tarafından sudan çıkarıldığı öğrenilen Sadık Y., sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Kaza sonrası jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

