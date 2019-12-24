HABER

Antalya'da yürek yakan kaza! Ağaca çarpan otomobildeki bebek öldü!

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.12.2019 23:22 | Son Güncelleme

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, otomobilin ağaca çarpması sonucu 1 yaşındaki bebek öldü, annesi, babası ve 4 yaşındaki ağabeyi ise yaralandı.

Antalya'da yürek yakan kaza! Ağaca çarpan otomobildeki bebek öldü!

Orhan Kırılmaz yönetimindeki otomobil, D-400 kara yolu Muzkent Mahallesi mezarlığı mevkisinde, sürücüsünün aşırı yağış nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüjdeki palmiye ağacına çarptı.

Kazada, 1 yaşındaki Nevi Kırılmaz yaşamını yitirdi, babası sürücü Kırılmaz, annesi Ayla ve ağabeyi 4 yaşındaki Devincan Kırılmaz ise yaralandı.

Sağlık ekiplerince Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Orhan Kırılmaz, yapılan ilk müdahalenin ardından Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Ayla ve Devincan Kırılmaz ise ayakta tedavi edildi. (AA)

Onun için bir otomobil parası harcadı! Aylık masrafı ise... Onun için bir otomobil parası harcadı! Aylık masrafı ise...
Samandağ’da Noel ayiniSamandağ’da Noel ayini
Karayolu ulaşıma kapandı! İlçede okullar tatil edildi!Karayolu ulaşıma kapandı! İlçede okullar tatil edildi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Antalya bebek Gazipaşa Kaza

En Çok Okunan Haberler

250 bin liraya satmak istiyor!

250 bin liraya satmak istiyor!

Anayasa Mahkemesi'nden Kanal İstanbul kararı

Anayasa Mahkemesi'nden Kanal İstanbul kararı

Mucize Doktor'un Açelya'sı sevgilisini paylaştı! Olay oldu

Mucize Doktor'un Açelya'sı sevgilisini paylaştı! Olay oldu

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan önemli açıklamalar

Adana'yı sağanak vurdu! Meteoroloji'den bir uyarı daha

Adana'yı sağanak vurdu! Meteoroloji'den bir uyarı daha

Karadeniz yanıyor! 98 araçla müdahale ediliyor

Karadeniz yanıyor! 98 araçla müdahale ediliyor

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İETT otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

İETT otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Korkunç olay! Ne kadar çabalasa da kurtulamadı!

Korkunç olay! Ne kadar çabalasa da kurtulamadı!

Otogar tuvaletinde kanlı hesaplaşma! Ölü ve yaralılar var!

Otogar tuvaletinde kanlı hesaplaşma! Ölü ve yaralılar var!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Karadeniz'deki yangınları PKK üstlenmişti! Bakanlıktan açıklama geldi!

Terör örgütü 'Biz yaptık' demişti! Bakanlıktan açıklama geldi!

Kolombiya'da 6,2 büyüklüğünde deprem

Kolombiya'da 6,2 büyüklüğünde deprem

FETÖ’nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 9 zanlı tutuklandı

FETÖ’nün askeri mahrem yapılanmasında 9 tutuklama!

Kahramanmaraş- Göksun karayolu 'kar' nedeniyle ulaşıma kapandı! Okullar yarın tatil!

Karayolu ulaşıma kapandı! İlçede okullar tatil edildi!

Eşi korkunç manzarayla karşılaştı! Bunalıma giren doktor intihar etti!

Eşi korkunç manzarayla karşılaştı! Doktorun feci ölümü!

Son dakika! Marmara Denizi'nde 3.2 büyüklüğünde deprem

Marmara Denizi'nde korkutan deprem

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.