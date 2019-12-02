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Antalya'da yürekleri ağza getiren olay! O anları film gibi izlediler

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.12.2019 09:15 | Son Güncelleme

Antalya’da 12 kartlı bir apartmanın çatısına çıkarak aşağı sarkan genç kadın, yürekleri ağza getirdi. Polis tarafından 3 saatte ikna edilen kadını çevredekiler film izler gibi izledi. Genç kadın, gazetecilerin ‘neden böyle bir şey yaptınız’ sorusuna ise ’Adam mı öldürdüm de çekiyorsunuz? Çaresiz kadınlara saldıranları çekin’ diyerek, tepki gösterdi.

Olay, Muratpaşa ilçesine bağlı Meltem Mahallesi Toroslar Caddesi üzerinde saat 21.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bunalıma girdiği ileri sürülen Ayşegül K., bir müddet sokakta ağladıktan sonra bir sitedeki 12 katlı apartmanın çatısına çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çatıdan aşağıya sarkan, zaman zaman ayağa kalkan Ayşegül K., tehlikeli hareketler sergiledi. İtfaiye ekipleri, zemine şişme yatak açarken, polis ekipleri de genç kadını ikna etmeye çalıştı.

CİPS YİYEREK İZLEDİLER

Bu sırada, Ayşegül K.’nin çatıda yaptığı hareketleri gören çevredeki vatandaşların yürekleri ağza geldi. Meraklı gözlerle olup biteni izleyen vatandaşların bazıları cep telefonuna sarılıp olayı sosyal medyadan canlı yayınladı, bazıları da patates cipsi yiyerek olan biteni film izler gibi izledi. Yoldan geçen bazı sürücü vatandaşlar ise, araçlarından inip yine cep telefonlarına sarıldı.

"ÇARESİZ KADINLARA SALDIRANLARI ÇEKİN"

Polisin yaklaşık 3 saat dil döktüğü Ayşegül K. ikna edildikten sonra çatıdan alındı. Sağlık kontrolü için ambulansa götürülen kadın, çıkışta gazetecilerin, ‘Neden böyle bir şey yaptınız’ sorusuna, “Adam mı öldürdüm de çekiyorsunuz? Çaresizim. Çaresiz kadınlara saldıranları çekin” diyerek tepki gösterdi.

Ayşegül K., yapılan sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

(İHA)

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