Antalya'daki 3 aylık Reyhan bebeğin ölümüyle ilgili korkunç iddia

Olay, 25 Şubat günü Serik'e bağlı Orta Mahalle'de meydana geldi. Serik'te yalnız oturan Asiye Karademir, 3 aylık bebeği Reyhan'ın hareketsiz yattığını fark etti. Bebeği kucağına alan Asiye Karademir, saat 08.00 sıralarında komşusunun kapısını çalarak yardım istedi. Komşusunun haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Yapılan incelemede bebeğin öldüğü belirlendi. ANNEDEN KAN, SAÇ VE TIRNAK ÖRNEKLERİ ALINDI Olayın ardından minik Reyhan'ın cenazesi, ilk otopsinin ardından savcılık talimatıyla kesin ölüm nedeninin tespiti için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, anne Asiye Karademir polis tarafından gözaltına alındı. Reyhan'ın cenazesi otopsinin ardından Serik'te toprağa verildi. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından Asiye Karademir, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürerken, şüpheli bulunan ve ihmal olduğu değerlendirilen Reyhan bebeğin ölümüyle ilgili anneden kan, saç ve tırnak örnekleri alındı. ANNE KONUŞTU Olayla ilgili gazetecilere açıklama yapan Asiye Karademir, anne ve babasını küçük yaşta kaybettiğini ve yetiştirme yurdunda büyüdüğünü anlattı. Aslen Rizeli olduğunu, orada atletizmle uğraştığını ve 19 yaşındayken de devlet memuru olduğunu aktaran Asiye Karademir, Isparta'daki görevinin ardından Serik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne atandığını söyledi.

'TEHDİT EDEREK BORCUMU ÖDEMEMİ İSTEDİ' Eşinden boşandığını ve bebeği Reyhan'la Serik'te kirada oturduğunu belirten Asiye Karademir, bir arkadaşından aldığı ısıtıcıyla bebeğini ısıtmak istediğini, 500 lira elektrik faturası gelince ısıtıcıyı iade ettiğini kaydetti. Elektrik borcunu ödediğini, sonrasında sadece klimayı çalıştırdığını söyleyen Asiye Karademir, bu kez de 800 liralık elektrik faturası geldiğini aktardı. Kendi elektriğinin başkaları tarafından kullanıldığını öne süren Karademir, faturayı ödeyemeyeceğini söylediği ev sahibiyle tartıştığını anlattı. Karademir, "'Şu anda param yok' dedim. Adam ağza alınmayacak kelimelerle konuştu. Kendisini şikayet etmem halinde beni tehdit ederek borcumu ödememi istedi. Ben de bunun üzerine evimdeki aynayı kırdım. Elim şu anda kırık" dedi. '3 GÜN BATTANİYEYLE ISITTIM' Bu olay sonrası ev sahibinin elektrik saatini söktüğünü öne süren, evde elektrik olmadığı için 2 gün boyunca çocuğunu ısıtmak amacıyla bir arkadaşının evinde kaldığını belirten Asiye Karademir, akradaşının daha fazla kalmasını istemedikleri için de evine döndüğünü anlattı. Asiye Karademir, "3 gün boyunca çocuğumu battaniyeye sararak ve vücudumla ısıtmaya çalıştım. Dördüncü gün saat 03.00 sıralarında mamasını verdim. Güzel uyusun, kendisine bir zarar gelmesin diye yatağına yatırdım. Sıcak olacak şekilde üzerini örttüm. Sabaha doğru mamasını verirken her tarafı mosmor, kafası donmuş şekilde, vücudu soğuktan sertleşmişti. Vücudu bildiğiniz kaya gibiydi. Hiçbir kalp atışı yoktu" diye konuştu.