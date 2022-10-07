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Antalya'daki ATM'den para çekmeye gelenler gördükleri manzara karşısında şoke oldu: Şimdi ekran karşısında konuşmak istemiyorum ama...

07.10.2022 09:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da meydana gelen olayda bir ATM'nin ekranına kimliği belirsiz kişilerce zarar verildi. Para çekmeye gelen vatandaşlar gördükleri manzara karşısında şoke olurken ve yaşanan olaya tepki gösterirken para çekmeye gelen bir vatandaş, ''Yazık günah, devlet malı, milli servet bunlar. Bunları yapanlar ne demek istediğimi anlıyorlardır, ekran karşısında söylemek istemiyorum. Anlamışlardır'' dedi.

Antalya'daki ATM'den para çekmeye gelenler gördükleri manzara karşısında şoke oldu: Şimdi ekran karşısında konuşmak istemiyorum ama...

Antalya'nın Kepez ilçesi Atatürk Mahallesi, Sakarya Bulvarı üzerinde iki bankanın ATM’lerinin ekranına sert cisimlerle zarar verildi. İki ATM’nin ekranı kullanılamaz hale gelirken, vatandaşlar ise mağdur oldu. ATM’den para çekmeye gelen vatandaşlar gördükleri manzara karşısında şok olurken, uzun süre ekrana baktı. Acil para çekmesi gereken vatandaşlar, diğer ATM’leri kullanmak zorunda kaldı. Polis şüpheli yada şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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''DEVLET MALI, MİLLİ SERVET''

Para çekemeyen Seyit Demirkıran, “ATM’lere zarar verilmiş. Yandaki ATM’den de korkumdan para çekemedim. Yazık günah, devlet malı, milli servet bunlar. Bunları yapanlar ne demek istediğimi anlıyorlardır, ekran karşısında söylemek istemiyorum. Anlamışlardır” dedi.

"ŞOK OLDUM"

Gördüğü manzaraya inanamayan Süleyman Ünal, ”ATM’nin camlarını patlatmışlar. Balyozla mı yada başka bir şeyle mi bilemiyorum. Çok saçma bir olay. Şaşırdım şok oldum. Ekrana kırık olmasına rağmen baktım, görebilseydim para çekmeyi düşünüyordum. Onu da çekemedim başka ATM’ye bakacağım artık” diye konuştu.

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(İHA)

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antalya
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