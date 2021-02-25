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Antalya'daki engelli adama darpta yeni gelişme!

25.02.2021 14:06 | Son Güncelleme:
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Antalya'daki engelli adama darpta yeni gelişme!

Antalya'da feci şekilde darbedilen yüzde 90 engelli Mümin Kara entübe edildi. Yoğun bakımda entübe edilen ve hayati tehlikesi devam eden Kara'nın eşi Emine Kara, bunu yapanların en ağır şekilde cezalandırılması gerektiğini söyledi.

Antalya'da, 6 gün önce evlerinin önünde park meselesi nedeniyle çıkan kavgada yüzde 90 engelli Mümin Kara (58), yüzde 40 engelli eşi Emine Kara (50) ile iki çocuğunu darbettikleri iddiasıyla gözaltına alınıp, adli kontrolle serbest bırakılan 2 şüpheli, dün yeniden gözaltına alındı. Yoğun bakımda entübe edilen ve hayati tehlikesi devam eden Kara'nın eşi Emine Kara, ikilinin en ağır şekilde cezalandırılması gerektiğini söyledi.

Olay, 19 Şubat günü Kepez ilçesinde meydana geldi. Yüzde 90 engelli Mümin Kara, yüzde 40 engelli eşi Emine Kara, çocukları Bekir ve Fatma Kara ile evlerinin yanındaki işletme sahipleri A.Y. ve N.Y. arasında park yüzünden tartışma çıktı. İddiaya göre tartışmanın ardından A.Y. ile N.Y., Fatma Kara'yı darbedip saçından sürükledi. İkili ardından araçta bulunan Mümin Kara'yı dövdü. Kara'nın üstüne çıkıp yumruklar atan saldırganlar, 'ölürsün, geberirsin' diye bağırdı. Bu sırada Kara, engeli bulunan sağ bacağını tutarak "Sağ bacağım sakat, oraya vurmayın" diye bağırdı. Çevredekilerin araya girmesiyle Kara'yı bırakan A.Y., bu sırada elindeki soda şişesini göstererek, "Ailecek bu şişeye hepinizi oturturum, evinizi yakacağım" diyerek tehdit etti. Darbedilen Mümin Kara'nın boğazına kaçan dilini ise eşi çıkarttı ve durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay günü ifadeleri alınıp serbest bırakılan şüpheliler A.Y. ile N.Y., dün yeniden gözaltına alındı. İki şüphelinin gün içerisinde hakim karşısına çıkması bekleniyor.

ENTÜBE EDİLDİ! 'TEKRAR GÖZALTINA ALINDIKLARI HABERİNİ ALDIK'

Emine Kara, yoğun bakımdaki eşinin entübe edildiği ve hayati tehlikesinin devam ettiğinin, doktorlar tarafından kendisine söylendiğini belirtti. Gözaltındaki şüphelilerin en ağır cezayı almalarını istediğini söyleyen Emine Kara, “Eşim yoğun bakımda tedavi oluyor ve entübe edilmiş. Hayati tehlikesi sürüyor. Dün akşam ise bu iki kişinin tekrar gözaltına alındığı haberini aldık. Biz onların en ağır cezayı alıp, yargılanmalarını istiyoruz. Ben hala evime gidemiyorum, çocuklarımla beraber annemin evinde kalıyorum. Tehditler almaya devam ediyorum. Kendileri içeride olabilir ama çevreleriyle aynı yerde oturuyoruz" dedi.

'EVİME GİTMEYE KORKUYORUM'

Evlerine gittiklerinde korkularının devam ettiğini belirten Kara, “Dün eşya almak için kızımla eve gittik. O kişiler daha gözaltına alınmamış ve dükkanlarında oturuyordu. Bizi görünce dükkanların önüne çıktılar. Evime gitmeye korkuyorum. Çocuklarımı evde bırakamıyorum. Eşimin yanına hastaneye gitsem çocuklarım evde kalacak. 22 yaşında genç oğlum var, belki bir delilik yapacak. Biz suçsuzken suçlu duruma düşeceğiz diye korkuyorum. Kepez Kaymakamlığı'ndan çağırdılar. Kaymakam Bey ile görüştüm, yanımızda olduğunu söyledi" diye konuştu.

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Şüphelilerin gözaltına alınmasıyla içinin biraz ferahladığını belirten Bekir Kara ise “Bu ilk sürecin sonucunda babam hastanede diye gözüme uyku girmiyordu. Adli kontrolle salınınca daha da uyuyamaz olmuştum. Ama dün bu kişiler tekrar gözaltına alınınca en azından içim biraz ferahladı. Avukatımızla da görüştük. Hakim karşısına çıkıyorlarmış. Umarım hakkettikleri cezayı alırlar ve babam da hastaneden çıkar" dedi.

(DHA)


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