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Antalya'daki hastaneyle ilgili DMM ve İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama geldi! İddialar yalanlandı

12.08.2023 17:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Kovid-19 varyantı nedeniyle ziyaretçi alınmadığı iddiaları hem Dezenformasyonla Mücadele Merkezi hem de Antalya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamalarla yalanlandı.

Antalya'daki hastaneyle ilgili DMM ve İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama geldi! İddialar yalanlandı

Antalya'daki hastanelerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) varyantı ya da buna benzer herhangi bir sebep dolayısıyla ziyaretçi alımı konusunda kısıtlama olmadığı bildirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bazı sosyal medya mecralarında yer alan "Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Kovid-19 varyantı nedeniyle ziyaretçi alınmadığı" yönünde iddiaların yer aldığı belirtildi.

"ASILSIZ İDDİALARA İTİBAR ETMEYİN"

Açıklamada, Antalya il ve ilçelerindeki hastanelerde, Kovid-19 varyantı ya da buna benzer herhangi bir sebep dolayısıyla ziyaretçi alımı konusunda kısıtlamanın söz konusu olmadığı vurgulanarak, "Vatandaşlarımızın bu türden asılsız iddialara itibar etmemeleri ve sadece yetkili kurumlarca yapılan resmi açıklamaları esas almaları şehrimizin huzuru ve sağlığı önem arz etmektedir." ifadelerine yer verildi.

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BİR AÇIKLAMA DA DMM'DEN

Sosyal medyada gündem olan konuyla ilgili bir açıklamada Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden geldi. DDM'den yapılan açıklamada, "'Covid-19 varyantı nedeniyle Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ziyaretçi alınmıyor' iddiası doğru değildir.

Antalya il ve ilçelerindeki hastanelerde, Covid-19 varyantı ya da buna benzer herhangi bir sebeple ziyaretçi alımı konusunda kısıtlama söz konusu değildir." ifadelerine yer verildi.

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antalya hastane

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