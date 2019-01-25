Antalya'daki hortum faciasından sonra Meteoroloji uzmanından son dakika fırtına uyarısı! Saat verdi: Dışarı çıkmayın

CNN TÜRK meteoroloji editörü Bünyamin Sürmeli canlı yayında yaptığı açıklamada Akdeniz ve Ege ile ilgili fırtına uyarısında bulundu. Dün Antalya'da yaşanan iki kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı hortum faciası sonrası dikkat çeken ifadeler kullanan Sürmeli "Batı Akdeniz'de bu gece ve yarın sabah yeniden fırtına etkili olacak." dedi.

SAAT VEREREK UYARDI!

Fırtına için saat veren Sürmeli açıklamalarına şöyle devam etti;

Bu gece beklediğimiz fırtına dünkünden kısmen daha zayıf ama yine 60 km hızda ve bu durum açıkta hortum oluşturabilir. Yarın sabah 8-9-10-11 saatleri arasında etkili olması bekleniyor. Bu gece ve yarın sabah herkesin dikkatli olmasında fayda var. Kapalı yerlerde iç odalarda olmakta fayda var. Fırtınanın zamanlamasını bilmek de önemli. Fırtına yarın sabah saatlerinde zirve seviyesinde olacak. Yine tehlike oluşturabilir. Yarın sabahki fırtınada Körfez açıklarındaki bölgede hortumun oluşma imkanıda söz konusu.

EGE'Yİ DE UYARDI: ÖNÜMÜZDEKİ SAATLERE DİKKAT