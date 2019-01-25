Antalya'daki hortum faciasından sonra Meteoroloji uzmanından son dakika fırtına uyarısı! Saat verdi: Dışarı çıkmayın

CNN TÜRK meteoroloji editörü Bünyamin Sürmeli canlı yayında yaptığı açıklamada Akdeniz ve Ege ile ilgili fırtına uyarısında bulundu. Dün Antalya'da yaşanan iki kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı hortum faciası sonrası dikkat çeken ifadeler kullanan Sürmeli "Batı Akdeniz'de bu gece ve yarın sabah yeniden fırtına etkili olacak." dedi.
SAAT VEREREK UYARDI!
Fırtına için saat veren Sürmeli açıklamalarına şöyle devam etti;
Bu gece beklediğimiz fırtına dünkünden kısmen daha zayıf ama yine 60 km hızda ve bu durum açıkta hortum oluşturabilir. Yarın sabah 8-9-10-11 saatleri arasında etkili olması bekleniyor. Bu gece ve yarın sabah herkesin dikkatli olmasında fayda var. Kapalı yerlerde iç odalarda olmakta fayda var. Fırtınanın zamanlamasını bilmek de önemli. Fırtına yarın sabah saatlerinde zirve seviyesinde olacak. Yine tehlike oluşturabilir. Yarın sabahki fırtınada Körfez açıklarındaki bölgede hortumun oluşma imkanıda söz konusu.
EGE'Yİ DE UYARDI: ÖNÜMÜZDEKİ SAATLERE DİKKAT
Gelelim Ege'ye... Önümüzdeki saatlerde Orta Ege'ye dikkat. Bugün öğle saatlerinde İzmir ve çevresinde kuvvetli bir fırtına var. Denize açılmayı düşünenler varsa ertelesinler. Fırtınalar artık iklimin ve hava koşullarının "yeni normalleri." Artık sıklıkla yaşayacağımız dönemler olacak."
ANTALYA'DA HORTUM! DÜN NE OLMUŞTU?
Antalya'da dün saatteki hızı 100 kilometreyi geçen fırtınanın bölgede verdiği zarar, sabah gün yüzüne çıktı. Kemer ve Kumluca'da iki ayrı noktada denizde oluşan ve karada etkili olan hortum felaketinin yaraları sarılmaya başlandı.
Merkez Muratpaşa ve Konyaaltı'nın yanı sıra Kemer, Finike, Kumluca, Serik, Demre ve Kaş ilçelerinde dün etkili olan hortumda 2 kişi yaşamını yitirirken, dereye uçan otomobilde bulunan Kader Buse Acar (20) akıntıya kapılarak kayboldu. Yaralanan 15 kişi ise hastanelerde tedaviye alındı. Evlerin çatılarını uçuran hortumda ağaçlar devrildi, dev dalgalar sahili döverken, seralarda ve ekili alanlarda büyük maddi hasar meydana geldi. Hortum, kentte maddi hasar konusunda da ağır bir bilanço yarattı. Seralar başta olmak üzere ekili alanların yanı sıra birçok ev ve işyerinde ağır hasar oluştu.
Antalya Valiliği'nda oluşan kriz masası yönetiminde kentte hasar tespit çalışmalarına başlandı. Milyonlarca lira hasara yol açtığı belirtilen hortumun, turizmin yanı sıra Türkiye'nin meyve ve sebze deposu olarak görülen Antalya'ya faturası ağır oldu. Hortumun mağdurlarının yaralarının sarılması için başlatılan çalışmalar sürdürülüyor. Fırtına nedeniyle enerji kesintisi yaşanan Finike'de, ilçenin tamamına elektrik verildi. İlçede hasar tespit çalışmalarının hafta sonuna kadar devam edeceği kaydedildi.
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