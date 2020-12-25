Antalya'daki iğrenç olayda yeni gelişme: Cinsel istismardan tarihi cezaya çarptırılan öğretmen yine hakim karşısına çıktı

Kepez ilçesindeki bir ilkokulda yaşanan cinsel istismar olaylarıyla ilgili Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçen ay yapılan 12'nci celsede karara bağlanan davada tutuklu sanık Mahmut Aydın Köksar, 26 çocuğa karşı 'nitelikli cinsel istismar' suçundan, hiçbir indirim uygulanmaksızın toplamda 621 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanık ayrıca öğretmenlikten de menedildi.

Mahmut Aydın Köksar bugün de aynı mahkemede, 2015 yılında B.N.A. adındaki bir öğrencisine istismarda bulunduğu gerekçesiyle yine hakim karşısına çıktı. Duruşmaya sanık Köksar bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katılırken, istismar edildiği öne sürülen B.N.A.'nın babası İ.A., Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili, Antalya Barosu Çocuk Hakları Merkezi vekilleri, Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada dinlenen B.N.A.'nın babası İ.A., olayı 2015 yılının ekim veya kasım ayında boşandığı eşinden öğrendiğini söyledi. Kısık sesle konuşan İ.A.'yı mahkeme başkanı birkaç kez uyararak, konuşmalarını salondaki herkesin duyacağı şekilde yapmasını istedi. Bunun üzerine konuşmasını sürdüren İ.A., şunları söyledi: